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У жителя Чернигова угнали автомобиль
- Вчера, 18:30
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Автомобиль марки «Chevrolet Lacetti» мужчина оставил на парковке возле дома по месту жительства по ул. Независимости.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
30-летний черниговец обнаружил пропажу своей машины в субботу, 25 марта.
Авто исчезло в период времени с 3 часов ночи до 2 часов дня 25 марта.
Сигнализация включена, однако это не помешало неизвестным злоумышленникам завладеть машиной.
Фото из Сети.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
30-летний черниговец обнаружил пропажу своей машины в субботу, 25 марта.
Авто исчезло в период времени с 3 часов ночи до 2 часов дня 25 марта.
Сигнализация включена, однако это не помешало неизвестным злоумышленникам завладеть машиной.
Фото из Сети.
Источник: garmata.tv/
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