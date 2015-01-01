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У жителя Чернигова угнали автомобиль

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:30
  • Просмотров: 39
У жителя Чернигова угнали автомобильАвтомобиль марки «Chevrolet Lacetti» мужчина оставил на парковке возле дома по месту жительства по ул. Независимости.

Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.

30-летний черниговец обнаружил пропажу своей машины в субботу, 25 марта.


Авто исчезло в период времени с 3 часов ночи до 2 часов дня 25 марта.

Сигнализация включена, однако это не помешало неизвестным злоумышленникам завладеть машиной.

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Источник: garmata.tv/

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