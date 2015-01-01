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Черниговцы вийдут на вече против повышения цен на проезд
- Вчера, 19:01
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Черниговцев призывают выйти на акцию против повышения цен на проезд в городском транспорте.
В частности, об этом людей сообщают по телефону, присылая сообщения с информацией о протесте.
Как стало известно, инициатором акции протеста «Народ против перевозочной мафии» выступила БО «Третий площадь».
С апреля черниговцы будут платить за проезд в маршрутках больше
На прошлой неделе исполком единогласным решением установил предельную стоимость проезда в 4,50 гривен. Меморандум, заранее подготовленный перевозчиками, является устных договоренностей с Атрошенко и является фактическим отсрочкой повышение проезда на 1 гривну.
В частности, об этом людей сообщают по телефону, присылая сообщения с информацией о протесте.
Как стало известно, инициатором акции протеста «Народ против перевозочной мафии» выступила БО «Третий площадь».
С апреля черниговцы будут платить за проезд в маршрутках больше
На прошлой неделе исполком единогласным решением установил предельную стоимость проезда в 4,50 гривен. Меморандум, заранее подготовленный перевозчиками, является устных договоренностей с Атрошенко и является фактическим отсрочкой повышение проезда на 1 гривну.
Источник: garmata.tv/
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