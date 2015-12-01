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Доверчивость по-черниговски: женщина пожалела мошенника, а он украл у нее деньги

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:04
  • Просмотров: 28
Доверчивость по-черниговски: женщина пожалела мошенника, а он украл у нее деньгиК Черниговскому отдела полиции обратилась 45-летняя женщина. Она заявила, что ее обманул неизвестный мужчина. Он назвался владельцем офисного помещения, которое она снимает.

Злоумышленник рассказал женщине жалобную историю, ему нужны деньги, чтобы откупиться от сотрудников полиции. Женщину так поразило услышанное, что она перечислила на указанный номер мобильного телефона 9800 грн. Об этом ЧЕline известно из собственных источников. По данному факту полиция проводит проверку.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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