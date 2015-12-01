4ернігів.інфо » Стрічка новин » Доверчивость по-черниговски: женщина пожалела мошенника, а он украл у нее деньги
Доверчивость по-черниговски: женщина пожалела мошенника, а он украл у нее деньги
- Сегодня, 09:04
- Просмотров: 28
К Черниговскому отдела полиции обратилась 45-летняя женщина. Она заявила, что ее обманул неизвестный мужчина. Он назвался владельцем офисного помещения, которое она снимает.
Злоумышленник рассказал женщине жалобную историю, ему нужны деньги, чтобы откупиться от сотрудников полиции. Женщину так поразило услышанное, что она перечислила на указанный номер мобильного телефона 9800 грн. Об этом ЧЕline известно из собственных источников. По данному факту полиция проводит проверку.
Злоумышленник рассказал женщине жалобную историю, ему нужны деньги, чтобы откупиться от сотрудников полиции. Женщину так поразило услышанное, что она перечислила на указанный номер мобильного телефона 9800 грн. Об этом ЧЕline известно из собственных источников. По данному факту полиция проводит проверку.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Чернигове 53-летняя женщина облила "зеленкой" 58-летнюю "соперницу"
27 марта в полицию обратилась 58-летняя жительница Чернигова
В Чернигове "завелся" картофельный вор
21 марта, в полицию обратилась 62-летняя женщина.
В Чернигове зять обокрал тещу
Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. В ней 53-летняя жительница Чернигова
В Чернигове кондуктор на рабочем месте получила ушибы и перелом
Вчера, 22 февраля, в черниговской городской больницы обратилась 65-летняя женщина и сообщила, что
Нежинка приняла участие в акции за две тысячи долларов
В Нежинский отдела полиции 8 февраля обратилась 69-летняя жительница города Нежин, которая
Мошенник в Чернигове украл деньги с карты, на которую собирали деньги для т ...
Жительница Чернигова пострадала от рук «кибермошенника». Как сообщает телеканал СТБ, мужчина украл
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!