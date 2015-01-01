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Как житель Березны покупал «пикантные» услуги
- Сегодня, 09:31
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К Черниговского горотдела полиции обратился житель поселка марте 1987 года. Мужчина заявил, что стал жертвой «сексуальных» аферистов. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Мужчина захотел пикантных развлечений и перечислил 430 гривен через банковский терминал на мобильный номер за предоставление сексуальных услуг. Впрочем, прогнозируемо - нет услуг, ни денег.
Мужчина захотел пикантных развлечений и перечислил 430 гривен через банковский терминал на мобильный номер за предоставление сексуальных услуг. Впрочем, прогнозируемо - нет услуг, ни денег.
Источник: cheline.com.ua
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