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Как житель Березны покупал «пикантные» услуги

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:31
  • Просмотров: 28
Как житель Березны покупал «пикантные» услугиК Черниговского горотдела полиции обратился житель поселка марте 1987 года. Мужчина заявил, что стал жертвой «сексуальных» аферистов. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Мужчина захотел пикантных развлечений и перечислил 430 гривен через банковский терминал на мобильный номер за предоставление сексуальных услуг. Впрочем, прогнозируемо - нет услуг, ни денег.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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