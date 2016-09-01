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Черниговский студент пошел в училище и исчез

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:10
  • Просмотров: 26
Черниговский студент пошел в училище и исчезК черниговского отдела полиции 28 марта обратилась жительница. Чернигова и сообщила, что ее 17-летний сын 27 марта пошел в профессионально-технического училища № 18 и до сих пор не вернулся.

Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Мобильного телефона юноша с собой не было. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что в училище парень не приходил. Ранее неоднократно убегал из дома.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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