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Черниговский студент пошел в училище и исчез
- Сегодня, 10:10
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К черниговского отдела полиции 28 марта обратилась жительница. Чернигова и сообщила, что ее 17-летний сын 27 марта пошел в профессионально-технического училища № 18 и до сих пор не вернулся.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Мобильного телефона юноша с собой не было. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что в училище парень не приходил. Ранее неоднократно убегал из дома.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Мобильного телефона юноша с собой не было. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что в училище парень не приходил. Ранее неоднократно убегал из дома.
Источник: cheline.com.ua
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