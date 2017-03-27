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Нежинский спортсмен занял первое место на Всеукраинском турнире
- Сегодня, 10:31
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Недавно в городе Ирпень проходил Всеукраинский турнир по хортинга, раздел «Поединок» среди младших юношей и юношей. За победу соревновались более 130 участников. Нежин представляли воспитанники КДЮСШ ФСО «Спартак».
Они показали очень приличные результаты: I место занял Тимофей Смирнов, второе место разделили между собой Иван Блащук, Ельдар Мамедов, Вадим Пузанов, Андрей Литовченко. III место - у Дениса Савченко.
Они показали очень приличные результаты: I место занял Тимофей Смирнов, второе место разделили между собой Иван Блащук, Ельдар Мамедов, Вадим Пузанов, Андрей Литовченко. III место - у Дениса Савченко.
Источник: cheline.com.ua
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