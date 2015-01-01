4ернігів.інфо » Стрічка новин » Смертельная пьянка: северянин упал на банку и умер
Смертельная пьянка: северянин упал на банку и умер
- Сегодня, 11:16
- Просмотров: 21
К Нежинского отдела полиции 28 марта поступило сообщение о том, что обнаружен труп 43-летнего жителя. Нежин. При осмотре на руках и спине обнаружили следы бурого цвета.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что мужчина, находясь в гостях, употреблял спиртные напитки и по собственной неосторожности упал на стеклянную банку, за что получил резаную рану ягодицы. С места происшествия изъяты брюки с повреждениями и пятнами бурого цвета, 2 фрагмента стекла. Согласно сечением трупа, смерть наступила от острой кровопотери, травмы ягодичной артерии и вены, открытой раны тазового пояса.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что мужчина, находясь в гостях, употреблял спиртные напитки и по собственной неосторожности упал на стеклянную банку, за что получил резаную рану ягодицы. С места происшествия изъяты брюки с повреждениями и пятнами бурого цвета, 2 фрагмента стекла. Согласно сечением трупа, смерть наступила от острой кровопотери, травмы ягодичной артерии и вены, открытой раны тазового пояса.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На Черниговщине повесился неизвестный мужчина
К Носовского отдела полиции 9 февраля поступило сообщение 62-летнего жителя города Носовка о том,
В Чернигове 26-летний мужчина совершил самоубийство
К Черниговского отдела полиции 6 февраля обратился 21-летний житель Чернигова и сообщил о том, что
В Чернигове дальнобойщик погиб страшной смертью
К Черниговского отдела полиции 6 февраля обратился врач кареты скорой медицинской помощи о том,
В Прилуках вор обокрал 80-летнюю бабушку
В Прилуцкий отдела полиции 5 февраля поступило сообщение сельского головы поселка Линовица
На Черниговщине мужчина забил до смерти сожительницу
К Бобровицкого отдела полиции 5 февраля обратился 29-летний мужчина и сообщил о том, что в селе
В Нежине брат убил сестру
Третьего июля был обнаружен труп молодой женщины восемьдесят пятого года рождению в доме по улице
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!