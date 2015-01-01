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Смертельная пьянка: северянин упал на банку и умер

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:16
  • Просмотров: 21
Смертельная пьянка: северянин упал на банку и умерК Нежинского отдела полиции 28 марта поступило сообщение о том, что обнаружен труп 43-летнего жителя. Нежин. При осмотре на руках и спине обнаружили следы бурого цвета.

Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что мужчина, находясь в гостях, употреблял спиртные напитки и по собственной неосторожности упал на стеклянную банку, за что получил резаную рану ягодицы. С места происшествия изъяты брюки с повреждениями и пятнами бурого цвета, 2 фрагмента стекла. Согласно сечением трупа, смерть наступила от острой кровопотери, травмы ягодичной артерии и вены, открытой раны тазового пояса.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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