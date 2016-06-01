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У строителей в Черниговской области добавилось работы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:01
  • Просмотров: 22
У строителей в Черниговской области добавилось работыЗа минувшие два месяца в Черниговской области выполнено но 7 % больше строительных работ, нежели за соответствующие месяцы 2016 года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.

В январе-феврале 2017 года предприятия области выполнили строительные работы на
сумму 57 млн 672 тыс. грн.

Индекс строительной продукции в январе-феврале 2017 г по сравнению с
январем-февралем 2016 г составил 107,4%.

Причем 80,4 % всех выполненных строительных работ – это новое строительство, реконструкция, расширение и техническое переоснащение.

Остальное – капитальный и текущий ремонты: 6,4% и 13,2% соответственно.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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