4ернігів.інфо » Стрічка новин » У строителей в Черниговской области добавилось работы
У строителей в Черниговской области добавилось работы
- Сегодня, 13:01
- Просмотров: 22
За минувшие два месяца в Черниговской области выполнено но 7 % больше строительных работ, нежели за соответствующие месяцы 2016 года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.
В январе-феврале 2017 года предприятия области выполнили строительные работы на
сумму 57 млн 672 тыс. грн.
Индекс строительной продукции в январе-феврале 2017 г по сравнению с
январем-февралем 2016 г составил 107,4%.
Причем 80,4 % всех выполненных строительных работ – это новое строительство, реконструкция, расширение и техническое переоснащение.
Остальное – капитальный и текущий ремонты: 6,4% и 13,2% соответственно.
В январе-феврале 2017 года предприятия области выполнили строительные работы на
сумму 57 млн 672 тыс. грн.
Индекс строительной продукции в январе-феврале 2017 г по сравнению с
январем-февралем 2016 г составил 107,4%.
Причем 80,4 % всех выполненных строительных работ – это новое строительство, реконструкция, расширение и техническое переоснащение.
Остальное – капитальный и текущий ремонты: 6,4% и 13,2% соответственно.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
84 станы мира сотрудничают с Черниговщиной по куплям-продажам. Угадайте, кт ...
В январе нынешнего года экспорт товаров Черниговской области составил 39,0 млн. долларов США,
Насколько исправно платят за коммуналку жители Черниговской области?
В январе 2017 года населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 137,2 млн. грн, что
Кому в Черниговской области платят больше всех? Рейтинг по отраслям
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в
Еще год назад черниговцы платили за коммуналку на 77% меньше, нежели сейчас
В январе-декабре 2016 года населением Черниговской области оплачено за жилищно-коммунальные услуги
Одежда и обувь в Черниговской области подешевели
Цены на потребительском рынке в январе нынешнего года в Черниговской области, как и в Украине,
В течение года в Черниговской области введено в эксплуатацию 1209 объектов
Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области в течение
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!