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В Черниговской области все больше трудоспособных лиц официально не работают

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:33
  • Просмотров: 24
В Черниговской области все больше трудоспособных лиц официально не работаютВ 20016 году уровень занятости населения Черниговской области по сравнению с 2015 годом уменьшился. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.

Так, по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности численность экономически активного населения области
в возрасте 15-70 лет в 2016 году составила 478,7 тыс. человек.

Из этих 478,7 тыс. человек только 424,8 тыс. были заняты экономической деятельностью, а остальные (53,9 тыс.) – безработные (по методологии МОТ).

Уровень занятости населения области в возрасте 15-70 лет по сравнению с 2015 г
уменьшился на 0,6 п.п. и составил 55,6%, а среди населения трудоспособного возраста -
на 0,6 п.п. и 64,1% соответственно.

Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди экономически активного
населения области в возрасте 15-70 лет в 2016. по сравнению с 2015 г увеличился
на 0,6 п.п. и составил 11,3%.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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