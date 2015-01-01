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В Черниговской области все больше трудоспособных лиц официально не работают
- Сегодня, 13:33
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В 20016 году уровень занятости населения Черниговской области по сравнению с 2015 годом уменьшился. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.
Так, по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности численность экономически активного населения области
в возрасте 15-70 лет в 2016 году составила 478,7 тыс. человек.
Из этих 478,7 тыс. человек только 424,8 тыс. были заняты экономической деятельностью, а остальные (53,9 тыс.) – безработные (по методологии МОТ).
Уровень занятости населения области в возрасте 15-70 лет по сравнению с 2015 г
уменьшился на 0,6 п.п. и составил 55,6%, а среди населения трудоспособного возраста -
на 0,6 п.п. и 64,1% соответственно.
Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди экономически активного
населения области в возрасте 15-70 лет в 2016. по сравнению с 2015 г увеличился
на 0,6 п.п. и составил 11,3%.
Так, по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности численность экономически активного населения области
в возрасте 15-70 лет в 2016 году составила 478,7 тыс. человек.
Из этих 478,7 тыс. человек только 424,8 тыс. были заняты экономической деятельностью, а остальные (53,9 тыс.) – безработные (по методологии МОТ).
Уровень занятости населения области в возрасте 15-70 лет по сравнению с 2015 г
уменьшился на 0,6 п.п. и составил 55,6%, а среди населения трудоспособного возраста -
на 0,6 п.п. и 64,1% соответственно.
Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди экономически активного
населения области в возрасте 15-70 лет в 2016. по сравнению с 2015 г увеличился
на 0,6 п.п. и составил 11,3%.
Источник: 0462.ua
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