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Спектакль «Гамлет-машина» Черниговского театра кукол вошел в число лучших украинских премьер сезона

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:02
  • Просмотров: 22
Спектакль «Гамлет-машина» Черниговского театра кукол вошел в число лучших украинских премьер сезона21 марта в Международный день кукольника в Хмельницком академическом театре кукол состоялся заключительный этап Всеукраинского конкурса театров кукол «Премьеры сезона», который ежегодно проводит Украинский центр международного союза деятелей театра кукол – UNIMA-Украина. Участие в конкурсе приняли 20 театров кукол, которые представили 38 спектаклей.

В числе лучших премьерных постановок прошлого сезона, ориентированных на молодежь и взрослого зрителя, профессиональное жюри назвало и представление Черниговского областного театра кукол «Гамлет-машина» по пьесе немецкого драматурга-постмодерниста Гайнера Мюллера. Его режиссером стал Виталий Гольцов, а главную роль исполнил Алексей Быш.

Дипломами также отмечены работы сценографа спектакля Елены Загребиной и композитора Федора Ткачева. Сейчас «Гамлет-машина» черниговских кукольников путешествует по Украине. Недавно ее увидели зрители столицы, а в Международный день театра спектакль был представлен в программе фестиваля «Театральная весна-2017» в Кременчуге.

В апреле команда провокационной «Гамлет-машины» отправляется в Одессу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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