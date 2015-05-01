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С наступлением весеннего потепления значительно возросло количество пожаров в природных экологических системах и частном жилом секторе граждан. Главная причина этих возгораний - сжигание остатков сухой растительности и мусора на приусадебных участках, неосторожность в обращении с огнем.
Так, в. и. о. начальника Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области Дмитрий Бескостий сообщил, что с начала марта на Черниговщине зарегистрировано более 140 возгораний сухой растительности на общей площади около 500 гектаров.
Количество пожаров в природных экосистемах в 2017 году увеличилась почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом, а площадь возгораний - в 3,3 раза.
- В марте этого года, в частности, уже произошли два пожара возле села Даневка Козелецкого района. Жаль, что люди не учитывают предыдущий опыт. Ведь у этого населенного пункта в 2015 году из-за самовольное выжигание растительных остатков огонь распространился на торфяники общей площадью почти 200 гектаров и спровоцировал чрезвычайную ситуацию, - отметил Дмитрий Бескостий.
Главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды в области, начальник Государственной экологической инспекции Леонид Бурковский сообщил, что с целью предупреждения возникновения пожаров руководители органов исполнительной власти области получили предписания о запрете сжигания стерни и остатков растительности.
Леонид Бурковский подчеркнул, что за самовольное выжигание предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Так, в 2017 году сумма стягень выросла в пять раз и составляет для физических лиц - 170-340 гривен, для должностных лиц - 850-1190 гривен.
По словам эколога, в этом сезоне оштрафованы 17 человек.
Не палите сухую траву – будет пожар! На Черниговщине уже оштрафовали 17 человек
- Сегодня, 14:32
- Просмотров: 20
С наступлением весеннего потепления значительно возросло количество пожаров в природных экологических системах и частном жилом секторе граждан. Главная причина этих возгораний - сжигание остатков сухой растительности и мусора на приусадебных участках, неосторожность в обращении с огнем.
Так, в. и. о. начальника Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области Дмитрий Бескостий сообщил, что с начала марта на Черниговщине зарегистрировано более 140 возгораний сухой растительности на общей площади около 500 гектаров.
Количество пожаров в природных экосистемах в 2017 году увеличилась почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом, а площадь возгораний - в 3,3 раза.
- В марте этого года, в частности, уже произошли два пожара возле села Даневка Козелецкого района. Жаль, что люди не учитывают предыдущий опыт. Ведь у этого населенного пункта в 2015 году из-за самовольное выжигание растительных остатков огонь распространился на торфяники общей площадью почти 200 гектаров и спровоцировал чрезвычайную ситуацию, - отметил Дмитрий Бескостий.
Главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды в области, начальник Государственной экологической инспекции Леонид Бурковский сообщил, что с целью предупреждения возникновения пожаров руководители органов исполнительной власти области получили предписания о запрете сжигания стерни и остатков растительности.
Леонид Бурковский подчеркнул, что за самовольное выжигание предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Так, в 2017 году сумма стягень выросла в пять раз и составляет для физических лиц - 170-340 гривен, для должностных лиц - 850-1190 гривен.
По словам эколога, в этом сезоне оштрафованы 17 человек.
Источник: 0462.ua
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