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Нужен новый начальник управления транспорта в Черниговский горсовет
- Сегодня, 15:02
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В Черниговском горсовете с должности начальника управления транспорта уволен Александр Бельский.
Мэр Владислав Атрошенко на днях рекомендовал Бельскому «пойти заниматься теннисом» и тот прислушался к совету – подал заявление на увольнение.
Теперь Атрошенко ищет нового начальника для управления транспорта, о чем можно догадаться из докладной записки заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов Александра Ломако.
Там говорится о конкурсе. Среди требований - стаж в госорганах, образование и даже свободное владение государственным языком.
Мэр Владислав Атрошенко на днях рекомендовал Бельскому «пойти заниматься теннисом» и тот прислушался к совету – подал заявление на увольнение.
Теперь Атрошенко ищет нового начальника для управления транспорта, о чем можно догадаться из докладной записки заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов Александра Ломако.
Там говорится о конкурсе. Среди требований - стаж в госорганах, образование и даже свободное владение государственным языком.
Источник: 0462.ua
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