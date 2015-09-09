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Нужен новый начальник управления транспорта в Черниговский горсовет

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 23
Нужен новый начальник управления транспорта в Черниговский горсоветВ Черниговском горсовете с должности начальника управления транспорта уволен Александр Бельский.
Мэр Владислав Атрошенко на днях рекомендовал Бельскому «пойти заниматься теннисом» и тот прислушался к совету – подал заявление на увольнение.

Теперь Атрошенко ищет нового начальника для управления транспорта, о чем можно догадаться из докладной записки заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов Александра Ломако.

Там говорится о конкурсе. Среди требований - стаж в госорганах, образование и даже свободное владение государственным языком.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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