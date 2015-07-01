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На несколько дней черниговские школьники стали настоящими моряками
- Сегодня, 15:32
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Интересными и содержательными оказались весенние каникулы для воспитанников клуба юных моряков "Под парусами" Центра туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью управления образования Черниговского городского совета.
Еще бы, ведь не каждый день можно пожить жизнью моряков, побывать в настоящих военных кораблях.
25-28 марта 2017 юные моряки-черниговцы побывали в гостях в военно-морском лицее г. Одесса.
В путешествии приняли участие 18 кружковцев.
Они жили в кубриках лицея, питались на камбузе, знакомились с бытом морских лицеистов, историей лицея. А история лицея хоть еще и короткая, но очень славная. Это именно те лицеисты, которые не предали Украину в 2014 году и с Севастополя перебрались в Одессу.
И все же наиболее впечатляющей была экскурсия на военно-морскую базу ВМС Украины.
Воспитанники КЮМ "Под парусами" побывали на ракетном катере "Прилуки", вспомогательном судну размагничивания "Балта" и других кораблях.
Дежурные офицеры рассказали об истории кораблей, их задачи и характеристики в современных морских боевых действиях.
А потом были экскурсии жемчужиной юга Украины - Одессой. Особенно интересным получился поход в "Музей порта".
В заключение, организаторы встречи подарили нашим юным морякам флаг лицея, который уже занял почетное место в клубе.
Еще бы, ведь не каждый день можно пожить жизнью моряков, побывать в настоящих военных кораблях.
25-28 марта 2017 юные моряки-черниговцы побывали в гостях в военно-морском лицее г. Одесса.
В путешествии приняли участие 18 кружковцев.
Они жили в кубриках лицея, питались на камбузе, знакомились с бытом морских лицеистов, историей лицея. А история лицея хоть еще и короткая, но очень славная. Это именно те лицеисты, которые не предали Украину в 2014 году и с Севастополя перебрались в Одессу.
И все же наиболее впечатляющей была экскурсия на военно-морскую базу ВМС Украины.
Воспитанники КЮМ "Под парусами" побывали на ракетном катере "Прилуки", вспомогательном судну размагничивания "Балта" и других кораблях.
Дежурные офицеры рассказали об истории кораблей, их задачи и характеристики в современных морских боевых действиях.
А потом были экскурсии жемчужиной юга Украины - Одессой. Особенно интересным получился поход в "Музей порта".
В заключение, организаторы встречи подарили нашим юным морякам флаг лицея, который уже занял почетное место в клубе.
Источник: 0462.ua
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