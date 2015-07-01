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На несколько дней черниговские школьники стали настоящими моряками

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:32
  • Просмотров: 25
На несколько дней черниговские школьники стали настоящими морякамиИнтересными и содержательными оказались весенние каникулы для воспитанников клуба юных моряков "Под парусами" Центра туристско-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью управления образования Черниговского городского совета.

Еще бы, ведь не каждый день можно пожить жизнью моряков, побывать в настоящих военных кораблях.
25-28 марта 2017 юные моряки-черниговцы побывали в гостях в военно-морском лицее г. Одесса.

В путешествии приняли участие 18 кружковцев.

Они жили в кубриках лицея, питались на камбузе, знакомились с бытом морских лицеистов, историей лицея. А история лицея хоть еще и короткая, но очень славная. Это именно те лицеисты, которые не предали Украину в 2014 году и с Севастополя перебрались в Одессу.

И все же наиболее впечатляющей была экскурсия на военно-морскую базу ВМС Украины.

Воспитанники КЮМ "Под парусами" побывали на ракетном катере "Прилуки", вспомогательном судну размагничивания "Балта" и других кораблях.

Дежурные офицеры рассказали об истории кораблей, их задачи и характеристики в современных морских боевых действиях.

А потом были экскурсии жемчужиной юга Украины - Одессой. Особенно интересным получился поход в "Музей порта".

В заключение, организаторы встречи подарили нашим юным морякам флаг лицея, который уже занял почетное место в клубе.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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