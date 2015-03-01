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Справку о составе семьи в Чернигове будут выдавать не только ЖЭКи
- Сегодня, 16:02
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С 3-го апреля Центр предоставления административных услуг. Чернигова будет предоставлять сведения о составе семьи.
Предоставления сведений о составе семьи и/или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц будет осуществляться управлением административных услуг Черниговского городского совета (ул. Рокоссовского, 20-а)
Перечни многоквартирных домов, жители которых смогут получить сведения о составе семьи опубликован на портале административных услуг Чернигова – https://www.admincher.gov.ua и официальном веб-портале Черниговского горсовета http://www.chernigiv-rada.gov.ua
Кроме того, список размещен на информационных стендах в помещении Центра предоставления административных услуг города Чернигова и коммунальных предприятий Черниговского городского совета: «Деснянское», «Новозаводское», ЖЭК-10, ЖЭК-13.
Справочную информацию можно получить по телефонам 67-33-41, 65-16-96.
Также по-прежнему такую справку можно будет получить в ЖЭКах или в ОСМД, жилищных кооперативах, на предприятиях и в организациях (если жилье ведомственное).
Предоставления сведений о составе семьи и/или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц будет осуществляться управлением административных услуг Черниговского городского совета (ул. Рокоссовского, 20-а)
Перечни многоквартирных домов, жители которых смогут получить сведения о составе семьи опубликован на портале административных услуг Чернигова – https://www.admincher.gov.ua и официальном веб-портале Черниговского горсовета http://www.chernigiv-rada.gov.ua
Кроме того, список размещен на информационных стендах в помещении Центра предоставления административных услуг города Чернигова и коммунальных предприятий Черниговского городского совета: «Деснянское», «Новозаводское», ЖЭК-10, ЖЭК-13.
Справочную информацию можно получить по телефонам 67-33-41, 65-16-96.
Также по-прежнему такую справку можно будет получить в ЖЭКах или в ОСМД, жилищных кооперативах, на предприятиях и в организациях (если жилье ведомственное).
Источник: 0462.ua
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