Справку о составе семьи в Чернигове будут выдавать не только ЖЭКи

Предоставления сведений о составе семьи и/или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц будет осуществляться управлением административных услуг Черниговского городского совета (ул. Рокоссовского, 20-а)Перечни многоквартирных домов, жители которых смогут получить сведения о составе семьи опубликован на портале административных услуг Чернигова – https://www.admincher.gov.ua и официальном веб-портале Черниговского горсовета http://www.chernigiv-rada.gov.uaКроме того, список размещен на информационных стендах в помещении Центра предоставления административных услуг города Чернигова и коммунальных предприятий Черниговского городского совета: «Деснянское», «Новозаводское», ЖЭК-10, ЖЭК-13.Справочную информацию можно получить по телефонам 67-33-41, 65-16-96.Также по-прежнему такую справку можно будет получить в ЖЭКах или в ОСМД, жилищных кооперативах, на предприятиях и в организациях (если жилье ведомственное).