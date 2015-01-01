4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Черниговской области сгорел рынок
В Черниговской области сгорел рынок
- Сегодня, 16:40
- Просмотров: 33
В Нежине спасатели поздно узнали о пожаре на рынке и не смогли спасти торговые места.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что вчера ночью, 29 марта, нежинские спасатели боролись с огнем на территории рынка в центре города – на улице Московской, 5-б.
Охранник заметил огонь внутри торговых сооружений и немедленно сообщил об этом спасателям. Но из-за несвоевременного обнаружения проблемы, на момент прибытия пожарных огнем было охвачено почти 400 квадратных метров территории.
Всего в тушении пожара были привлечены 20 человек личного состава и 6 единиц специальной техники.
В 00:23 пожар был локализован, а в 2:31 - ликвидирован. Травмированных и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что вчера ночью, 29 марта, нежинские спасатели боролись с огнем на территории рынка в центре города – на улице Московской, 5-б.
Охранник заметил огонь внутри торговых сооружений и немедленно сообщил об этом спасателям. Но из-за несвоевременного обнаружения проблемы, на момент прибытия пожарных огнем было охвачено почти 400 квадратных метров территории.
Всего в тушении пожара были привлечены 20 человек личного состава и 6 единиц специальной техники.
В 00:23 пожар был локализован, а в 2:31 - ликвидирован. Травмированных и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На Черниговщине в пожаре пострадал 36-летний мужчина
Вчера, 12 февраля, в 00:20 в Службу спасения "101" в Менском районе поступило сообщение о
В Рождественскую ночь в Чернигове горел мебельный цех
Поздним вечром 6 января, в 22:22, в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в
В Чернобыльской пуще продолжаются работы по тушению пожаров - ГСЧС
Пожар лесной подстилки, возникший 8 августа вблизи бывшего с. Ковшиливка в Чернобыльской зоне, был
На Черниговщине горел торфяник
В Козелецкий районный отдел Управления ДСНС в Черниговской области поступило сообщение о пожаре на
Спасатели ликвидировали пожар на заправке в Киевской области
Пожар ликвидирован в 09:15 11 января. На ликвидации пожара работало 7 единиц техники и 40 человек
Вчера, 16 декабря, в результате пожара в частном доме Черниговской области ...
В 9:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов в селе Знаменка
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Добавить комментарий!