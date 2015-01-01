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В Черниговской области сгорел рынок

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:40
  • Просмотров: 33
В Черниговской области сгорел рынокВ Нежине спасатели поздно узнали о пожаре на рынке и не смогли спасти торговые места.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что вчера ночью, 29 марта, нежинские спасатели боролись с огнем на территории рынка в центре города – на улице Московской, 5-б.

Охранник заметил огонь внутри торговых сооружений и немедленно сообщил об этом спасателям. Но из-за несвоевременного обнаружения проблемы, на момент прибытия пожарных огнем было охвачено почти 400 квадратных метров территории.

Всего в тушении пожара были привлечены 20 человек личного состава и 6 единиц специальной техники.

В 00:23 пожар был локализован, а в 2:31 - ликвидирован. Травмированных и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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