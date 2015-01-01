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Три аптеки в Чернигове готовы раздавать лекарства бесплатно
- Сегодня, 16:16
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Правительственная программа «Доступные лекарства» стартует в Украине с 1 апреля. В Чернигове к ней тоже готовятся.
По этой программе пациенты смогут получать лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.
Как рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Черниговского городского совета Ольга Малец, сейчас среди врачей первичного звена во всех городских медучреждениях ведется разъяснительная работа.
Медикам объясняют правила выписывания рецептов на бесплатное получение лекарств по этой программе. Во всех заведениях определены лица, ответственные за такую работу.
Среди аптек, который уже согласились отпускать лекарства по бесплатным рецептам, КП «Ліки України», «Сальвия» и «СНГ».
Сейчас идет организационная работа для заключения с ними договоров. В дальнейшем в этот список аптек могут добавиться и другие.
Как получить бесплатные лекарства?
Обратитесь к врачу и получите правильно выписанный рецепт. С ним идите в одну и аптек – участниц программы, где получите лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Стоимость лекарств оплачивает государство.
Какие лекарства можно получить бесплатно, а за какие нужно доплачивать?
Реестр оптово-отпускных цен определяет максимальную цену препарата, который может принять участие в программе «Доступные лекарства».
Государство компенсирует стоимость самого дешевого средства. Такой препарат пациент сможет получить бесплатно.
Более дорогой препарат, цена на который не превышает предельную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной ценой и розничной ценой выбранного препарата.
Лекарства, цена на которые превышает цену в 5-ти соседних странах, не подпадают под программу возмещения.
По этой программе пациенты смогут получать лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.
Как рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Черниговского городского совета Ольга Малец, сейчас среди врачей первичного звена во всех городских медучреждениях ведется разъяснительная работа.
Медикам объясняют правила выписывания рецептов на бесплатное получение лекарств по этой программе. Во всех заведениях определены лица, ответственные за такую работу.
Среди аптек, который уже согласились отпускать лекарства по бесплатным рецептам, КП «Ліки України», «Сальвия» и «СНГ».
Сейчас идет организационная работа для заключения с ними договоров. В дальнейшем в этот список аптек могут добавиться и другие.
Как получить бесплатные лекарства?
Обратитесь к врачу и получите правильно выписанный рецепт. С ним идите в одну и аптек – участниц программы, где получите лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Стоимость лекарств оплачивает государство.
Какие лекарства можно получить бесплатно, а за какие нужно доплачивать?
Реестр оптово-отпускных цен определяет максимальную цену препарата, который может принять участие в программе «Доступные лекарства».
Государство компенсирует стоимость самого дешевого средства. Такой препарат пациент сможет получить бесплатно.
Более дорогой препарат, цена на который не превышает предельную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной ценой и розничной ценой выбранного препарата.
Лекарства, цена на которые превышает цену в 5-ти соседних странах, не подпадают под программу возмещения.
Источник: 0462.ua
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