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Налоговая: Получение выписки из Реестра плательщиков в электронном виде
- Сегодня, 17:01
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Как разъяснила начальник отдела организации работы Центра обслуживания плательщиков и предоставления административных услуг, организации рассмотрения обращений и обеспечения доступа к публичной информации управления обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Елена Нюнько, Налоговый кодекс Украины не содержит ограничений относительно представления физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога в контролирующий орган запроса о получении выписки из Реестра плательщиков единого налога (далее - Реестр) как средствами то екомуникацийного связи, так и по почте.
Если запрос о получении выписки из Реестра отправлено по почте, то
датой подачи такого запроса считается дата его поступления в орган
ДФС, которая проставляется на первом листе оригинала документа.
Запрос о получении выписки из Реестра также может быть подано
средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия
относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке,
определенном законодательством.
На официальном веб-портале ДФС Украины работает
модернизированный электронный сервис «Электронный кабинет плательщика»
(Обновленная версия). В главном меню личного кабинета нужно выбрать
раздел «Переписка с ДФС». Работа в личном кабинете осуществляется
с использованием электронной цифровой подписи. В разделе «Переписка
с ДФС »плательщик может загрузить письмо в орган ДФС, в частности запрос
на получение выписки из Реестра в произвольной форме, подписать электронным
цифровой подписью и отправить.
На следующий рабочий день после отправки электронного письма
в орган ДФС его автору будет сообщено о входящем регистрационный
номер и дату регистрации этого письма в органы ДФС, к которому он направлен.
Датой подачи запроса о получении выписки из Реестра в электронной форме
считается дата регистрации такого запроса в органы ДФС.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Если запрос о получении выписки из Реестра отправлено по почте, то
датой подачи такого запроса считается дата его поступления в орган
ДФС, которая проставляется на первом листе оригинала документа.
Запрос о получении выписки из Реестра также может быть подано
средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия
относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке,
определенном законодательством.
На официальном веб-портале ДФС Украины работает
модернизированный электронный сервис «Электронный кабинет плательщика»
(Обновленная версия). В главном меню личного кабинета нужно выбрать
раздел «Переписка с ДФС». Работа в личном кабинете осуществляется
с использованием электронной цифровой подписи. В разделе «Переписка
с ДФС »плательщик может загрузить письмо в орган ДФС, в частности запрос
на получение выписки из Реестра в произвольной форме, подписать электронным
цифровой подписью и отправить.
На следующий рабочий день после отправки электронного письма
в орган ДФС его автору будет сообщено о входящем регистрационный
номер и дату регистрации этого письма в органы ДФС, к которому он направлен.
Датой подачи запроса о получении выписки из Реестра в электронной форме
считается дата регистрации такого запроса в органы ДФС.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 0462.ua
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