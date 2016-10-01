﻿﻿ Налоговая: Получение выписки из Реестра плательщиков в электронном виде » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Налоговая: Получение выписки из Реестра плательщиков в электронном виде
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Налоговая: Получение выписки из Реестра плательщиков в электронном виде

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:01
  • Просмотров: 18
Налоговая: Получение выписки из Реестра плательщиков в электронном видеКак разъяснила начальник отдела организации работы Центра обслуживания плательщиков и предоставления административных услуг, организации рассмотрения обращений и обеспечения доступа к публичной информации управления обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Елена Нюнько, Налоговый кодекс Украины не содержит ограничений относительно представления физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога в контролирующий орган запроса о получении выписки из Реестра плательщиков единого налога (далее - Реестр) как средствами то екомуникацийного связи, так и по почте.

Если запрос о получении выписки из Реестра отправлено по почте, то

датой подачи такого запроса считается дата его поступления в орган

ДФС, которая проставляется на первом листе оригинала документа.

Запрос о получении выписки из Реестра также может быть подано

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия

относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке,

определенном законодательством.

На официальном веб-портале ДФС Украины работает

модернизированный электронный сервис «Электронный кабинет плательщика»

(Обновленная версия). В главном меню личного кабинета нужно выбрать

раздел «Переписка с ДФС». Работа в личном кабинете осуществляется

с использованием электронной цифровой подписи. В разделе «Переписка

с ДФС »плательщик может загрузить письмо в орган ДФС, в частности запрос

на получение выписки из Реестра в произвольной форме, подписать электронным

цифровой подписью и отправить.

На следующий рабочий день после отправки электронного письма

в орган ДФС его автору будет сообщено о входящем регистрационный

номер и дату регистрации этого письма в органы ДФС, к которому он направлен.

Датой подачи запроса о получении выписки из Реестра в электронной форме

считается дата регистрации такого запроса в органы ДФС.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Граждане могут самостоятельно получить сведения о своих доходах с помощью ...

Граждане могут воспользоваться сервисом «Электронный кабинет плательщика» в части получения

Налоговая: Усовершенствована отдельные документы, которые подаются в контро ...

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает, что с целью упрощения

Налоговая: Получаем справку о доходах в Электронном кабинете

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание граждан на то, что с целью

Налоговая: Ты попытался воспользоваться «Электронным кабинетом налогоплател ...

Черниговская ОГНИ сообщает, что через онлайновый сервис - Электронный кабинет налогоплательщика

Налоговая Черниговская налоговая приглашает в Центр обслуживания плательщик ...

Центром обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области (далее - Центр)

Получите сведения о доходах onlіne

ДФС Украины введен новый электронный сервис   «Получение сведений из Государственного
﻿
Видео
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети