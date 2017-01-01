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Налоговая: Наследников второй степени родства освобождены от налогообложения
- Вчера, 17:37
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: в «Голосе Украины» № 54 (6559) по 24.03.2017 года опубликован Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства» от 23.02.2017 г.. № 1910-VIII ( далее - Закон № 1910).
Этим Законом введено освобождение от
обложения налогом с дохода физических лиц стоимости наследства, которое от
наследодателя получают внуки, а также члены семьи второй степени
родства, к которым отнесены родные братья и сестры, бабушка, дедушка. поскольку при
определении ставки налога объекта наследия и подарка применяются
положения ст. 174 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс), изменения по
освобождение от налогообложения родственников второй степени родства и внуков
касаются также договоров дарения. До принятия этих изменений объекты
наследия и подарок для родственников первой степени родства
облагались по нулевой ставке, ставка налога для других
наследников или одаренных составляла пять процентов от стоимости имущества.
Следует отметить, что положения Закона № 1910 применяются к
доходов, полученных начиная с 1 января 2017 налогоплательщиком в
виде наследства / подарка.
Таким образом, с 01.01.2017 лицо при получении свидетельства о праве на
наследство или заключении договора дарения освобождена от уплаты
налога с дохода физических лиц, если она является отцом / матерью,
супругом / супругой, ребенком, в том числе усыновленным, а также родным
братом / сестрой, бабушкой / дедушкой как со стороны матери, так и со стороны отца, или внуком
по отношению к наследодателя / дарителя.
Кроме того, в случае наследования или дарения любых объектов,
облагаются налогом по нулевой ставке, оценочная стоимость таких объектов с
целью налогообложения не определяется.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Этим Законом введено освобождение от
обложения налогом с дохода физических лиц стоимости наследства, которое от
наследодателя получают внуки, а также члены семьи второй степени
родства, к которым отнесены родные братья и сестры, бабушка, дедушка. поскольку при
определении ставки налога объекта наследия и подарка применяются
положения ст. 174 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс), изменения по
освобождение от налогообложения родственников второй степени родства и внуков
касаются также договоров дарения. До принятия этих изменений объекты
наследия и подарок для родственников первой степени родства
облагались по нулевой ставке, ставка налога для других
наследников или одаренных составляла пять процентов от стоимости имущества.
Следует отметить, что положения Закона № 1910 применяются к
доходов, полученных начиная с 1 января 2017 налогоплательщиком в
виде наследства / подарка.
Таким образом, с 01.01.2017 лицо при получении свидетельства о праве на
наследство или заключении договора дарения освобождена от уплаты
налога с дохода физических лиц, если она является отцом / матерью,
супругом / супругой, ребенком, в том числе усыновленным, а также родным
братом / сестрой, бабушкой / дедушкой как со стороны матери, так и со стороны отца, или внуком
по отношению к наследодателя / дарителя.
Кроме того, в случае наследования или дарения любых объектов,
облагаются налогом по нулевой ставке, оценочная стоимость таких объектов с
целью налогообложения не определяется.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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