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Налоговая: Наследников второй степени родства освобождены от налогообложения

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:37
  • Просмотров: 24
Налоговая: Наследников второй степени родства освобождены от налогообложенияЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: в «Голосе Украины» № 54 (6559) по 24.03.2017 года опубликован Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства» от 23.02.2017 г.. № 1910-VIII ( далее - Закон № 1910).

Этим Законом введено освобождение от

обложения налогом с дохода физических лиц стоимости наследства, которое от

наследодателя получают внуки, а также члены семьи второй степени

родства, к которым отнесены родные братья и сестры, бабушка, дедушка. поскольку при

определении ставки налога объекта наследия и подарка применяются

положения ст. 174 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс), изменения по

освобождение от налогообложения родственников второй степени родства и внуков

касаются также договоров дарения. До принятия этих изменений объекты

наследия и подарок для родственников первой степени родства

облагались по нулевой ставке, ставка налога для других

наследников или одаренных составляла пять процентов от стоимости имущества.

Следует отметить, что положения Закона № 1910 применяются к

доходов, полученных начиная с 1 января 2017 налогоплательщиком в

виде наследства / подарка.

Таким образом, с 01.01.2017 лицо при получении свидетельства о праве на

наследство или заключении договора дарения освобождена от уплаты

налога с дохода физических лиц, если она является отцом / матерью,

супругом / супругой, ребенком, в том числе усыновленным, а также родным

братом / сестрой, бабушкой / дедушкой как со стороны матери, так и со стороны отца, или внуком

по отношению к наследодателя / дарителя.

Кроме того, в случае наследования или дарения любых объектов,

облагаются налогом по нулевой ставке, оценочная стоимость таких объектов с

целью налогообложения не определяется.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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