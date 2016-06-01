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Налоговая: Расходы на лечение и налоговая скидка

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:02
  • Просмотров: 23
Налоговая: Расходы на лечение и налоговая скидкаЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает, что в соответствии с пп. 14.1.170 п. 14.170 ст. 14 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика - резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов - физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных этим Кодексом.

В перечень расходов, разрешенных для включения в налоговую скидку

согласно пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Кодекса, подлежит сумма средств,

уплаченных налогоплательщиком в пользу учреждений

здоровья для компенсации стоимости платных услуг по лечению такого

налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства, в том

числе для приобретения лекарств (донорских компонентов, протезно-ортопедических

приспособлений, изделий медицинского назначения для индивидуального

пользования инвалидов), а также сумма средств, уплаченных налогоплательщиком,

признанным в установленном порядке инвалидом, в пользу протезно

ортопедических предприятий, реабилитационных учреждений для компенсации стоимости

платных услуг по реабилитации, технических и других средств реабилитации,

предоставленных такому налогоплательщику или его ребенку-инвалиду в размерах,

которые не перекрываются выплатами из фондов общеобязательного

государственного социального медицинского страхования, кроме: косметического

лечения или косметической хирургии, включая косметическое протезирование,

не связанных с медицинскими показаниями, водолечение и гелиотерапии,

не связанных с лечением хронических заболеваний; протезирование зубов

с использованием драгоценных металлов, фарфора и гальванопластики;

абортов (кроме абортов, которые проводятся по медицинским показаниям или когда

беременность стала следствием изнасилования) операций по изменению пола; лечение

венерических заболеваний (кроме СПИДа и венерических заболеваний, причиной

которых бытовое заражение или изнасилование); лечение табачной или

алкогольной зависимости; приобретение лекарств, медицинских средств и приспособлений,

оплаты стоимости медицинских услуг, которые не включены в перечень жизненно

необходимых, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

В то же время п. 1 разд. XIX Налогового кодекса Украины установлено,

что пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Кодекса вступает в силу с 1 января года,

следующего за годом, в котором вступит в силу Закон «Об общеобязательном

государственном социальном медицинском страховании ».

Следовательно, до принятия Закона «Об общеобязательном государственном социальном

медицинском страховании »налогоплательщик не имеет права на налоговую скидку

в связи с понесенными расходами на лечение.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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