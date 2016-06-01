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Налоговая: Расходы на лечение и налоговая скидка
- Вчера, 18:02
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает, что в соответствии с пп. 14.1.170 п. 14.170 ст. 14 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика - резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов - физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных этим Кодексом.
В перечень расходов, разрешенных для включения в налоговую скидку
согласно пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Кодекса, подлежит сумма средств,
уплаченных налогоплательщиком в пользу учреждений
здоровья для компенсации стоимости платных услуг по лечению такого
налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства, в том
числе для приобретения лекарств (донорских компонентов, протезно-ортопедических
приспособлений, изделий медицинского назначения для индивидуального
пользования инвалидов), а также сумма средств, уплаченных налогоплательщиком,
признанным в установленном порядке инвалидом, в пользу протезно
ортопедических предприятий, реабилитационных учреждений для компенсации стоимости
платных услуг по реабилитации, технических и других средств реабилитации,
предоставленных такому налогоплательщику или его ребенку-инвалиду в размерах,
которые не перекрываются выплатами из фондов общеобязательного
государственного социального медицинского страхования, кроме: косметического
лечения или косметической хирургии, включая косметическое протезирование,
не связанных с медицинскими показаниями, водолечение и гелиотерапии,
не связанных с лечением хронических заболеваний; протезирование зубов
с использованием драгоценных металлов, фарфора и гальванопластики;
абортов (кроме абортов, которые проводятся по медицинским показаниям или когда
беременность стала следствием изнасилования) операций по изменению пола; лечение
венерических заболеваний (кроме СПИДа и венерических заболеваний, причиной
которых бытовое заражение или изнасилование); лечение табачной или
алкогольной зависимости; приобретение лекарств, медицинских средств и приспособлений,
оплаты стоимости медицинских услуг, которые не включены в перечень жизненно
необходимых, утвержденного Кабинетом Министров Украины.
В то же время п. 1 разд. XIX Налогового кодекса Украины установлено,
что пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Кодекса вступает в силу с 1 января года,
следующего за годом, в котором вступит в силу Закон «Об общеобязательном
государственном социальном медицинском страховании ».
Следовательно, до принятия Закона «Об общеобязательном государственном социальном
медицинском страховании »налогоплательщик не имеет права на налоговую скидку
в связи с понесенными расходами на лечение.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
В перечень расходов, разрешенных для включения в налоговую скидку
согласно пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Кодекса, подлежит сумма средств,
уплаченных налогоплательщиком в пользу учреждений
здоровья для компенсации стоимости платных услуг по лечению такого
налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства, в том
числе для приобретения лекарств (донорских компонентов, протезно-ортопедических
приспособлений, изделий медицинского назначения для индивидуального
пользования инвалидов), а также сумма средств, уплаченных налогоплательщиком,
признанным в установленном порядке инвалидом, в пользу протезно
ортопедических предприятий, реабилитационных учреждений для компенсации стоимости
платных услуг по реабилитации, технических и других средств реабилитации,
предоставленных такому налогоплательщику или его ребенку-инвалиду в размерах,
которые не перекрываются выплатами из фондов общеобязательного
государственного социального медицинского страхования, кроме: косметического
лечения или косметической хирургии, включая косметическое протезирование,
не связанных с медицинскими показаниями, водолечение и гелиотерапии,
не связанных с лечением хронических заболеваний; протезирование зубов
с использованием драгоценных металлов, фарфора и гальванопластики;
абортов (кроме абортов, которые проводятся по медицинским показаниям или когда
беременность стала следствием изнасилования) операций по изменению пола; лечение
венерических заболеваний (кроме СПИДа и венерических заболеваний, причиной
которых бытовое заражение или изнасилование); лечение табачной или
алкогольной зависимости; приобретение лекарств, медицинских средств и приспособлений,
оплаты стоимости медицинских услуг, которые не включены в перечень жизненно
необходимых, утвержденного Кабинетом Министров Украины.
В то же время п. 1 разд. XIX Налогового кодекса Украины установлено,
что пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Кодекса вступает в силу с 1 января года,
следующего за годом, в котором вступит в силу Закон «Об общеобязательном
государственном социальном медицинском страховании ».
Следовательно, до принятия Закона «Об общеобязательном государственном социальном
медицинском страховании »налогоплательщик не имеет права на налоговую скидку
в связи с понесенными расходами на лечение.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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