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Налоговая: Декларирование доходов, полученных за пределами предпринимательской деятельности

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:44
  • Просмотров: 22
Налоговая: Декларирование доходов, полученных за пределами предпринимательской деятельностиЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание на то, что согласно п. 177.6 ст. 177 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) в случае если физическое лицо - предприниматель получает другие доходы, чем от осуществления предпринимательской деятельности, в пределах избранных им видов такой деятельности, такие доходы облагаются по общим правилам, установленным Кодексом для налогоплательщиков - физических лиц.

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается за базовый

отчетный (налоговый) период, равный календарному году для плательщиков

налога на доходы физических лиц - до 1 мая года, следующего за отчетным,

кроме случаев, предусмотренных р. IV Кодекса (п 49.18.4 п. 49.18 ст. 49

Кодекса).

Согласно п. 179.7 ст. 179 Кодекса физическое лицо обязано самостоятельно

до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового

обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации.

Напомним бесплатно загрузить форму налоговой декларации

об имущественном состоянии и доходах и ознакомиться с инструкцией по ее

заполнения можно на официальном веб - портале ДФС в разделе

«Законодательство» (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-

zakonodavstvo / nakazi / 70310.html).

Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении

декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно

также получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по

адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28- 53, 65-28- 32,

65-28- 25.

Черниговская ОГНИ призывает плательщиков добросовестно выполнить свой

конституционный долг - своевременно подать декларацию и уплатить

налоги в бюджет страны.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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