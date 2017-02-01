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Налоговая: Декларирование доходов, полученных за пределами предпринимательской деятельности
- Вчера, 18:44
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание на то, что согласно п. 177.6 ст. 177 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) в случае если физическое лицо - предприниматель получает другие доходы, чем от осуществления предпринимательской деятельности, в пределах избранных им видов такой деятельности, такие доходы облагаются по общим правилам, установленным Кодексом для налогоплательщиков - физических лиц.
Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается за базовый
отчетный (налоговый) период, равный календарному году для плательщиков
налога на доходы физических лиц - до 1 мая года, следующего за отчетным,
кроме случаев, предусмотренных р. IV Кодекса (п 49.18.4 п. 49.18 ст. 49
Кодекса).
Согласно п. 179.7 ст. 179 Кодекса физическое лицо обязано самостоятельно
до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового
обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации.
Напомним бесплатно загрузить форму налоговой декларации
об имущественном состоянии и доходах и ознакомиться с инструкцией по ее
заполнения можно на официальном веб - портале ДФС в разделе
«Законодательство» (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-
zakonodavstvo / nakazi / 70310.html).
Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении
декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно
также получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по
адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28- 53, 65-28- 32,
65-28- 25.
Черниговская ОГНИ призывает плательщиков добросовестно выполнить свой
конституционный долг - своевременно подать декларацию и уплатить
налоги в бюджет страны.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается за базовый
отчетный (налоговый) период, равный календарному году для плательщиков
налога на доходы физических лиц - до 1 мая года, следующего за отчетным,
кроме случаев, предусмотренных р. IV Кодекса (п 49.18.4 п. 49.18 ст. 49
Кодекса).
Согласно п. 179.7 ст. 179 Кодекса физическое лицо обязано самостоятельно
до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового
обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации.
Напомним бесплатно загрузить форму налоговой декларации
об имущественном состоянии и доходах и ознакомиться с инструкцией по ее
заполнения можно на официальном веб - портале ДФС в разделе
«Законодательство» (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-
zakonodavstvo / nakazi / 70310.html).
Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении
декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно
также получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по
адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28- 53, 65-28- 32,
65-28- 25.
Черниговская ОГНИ призывает плательщиков добросовестно выполнить свой
конституционный долг - своевременно подать декларацию и уплатить
налоги в бюджет страны.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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