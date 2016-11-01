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Налоговая: Ответственность за отсутствие ведения учета доходов и расходов
- Сегодня, 09:01
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что физические лица - предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения обязаны вести Книгу учета доходов и расходов и иметь подтверждающие документы о происхождении товара.
Форма Книги, которую ведут физические лица -
предприниматели (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические
лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) и Порядок ее ведения
утверждены приказом Министерства доходов и сборов Украины от 19.09.2013 №
481.
«Неоказание налогоплательщиком фискальным органам оригиналов
документов или их копий при осуществлении налогового контроля, влекут за
собой наложение штрафа в размере 510 гривен. Те же действия, совершенные
налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое
же нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере 1020
гривен. Наряду со штрафами к нарушителям применяется и административная
ответственность », - обратила внимание начальник управления налогов и сборов с
физических лиц Черниговской ОГНИ Инна Неврова.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Форма Книги, которую ведут физические лица -
предприниматели (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические
лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) и Порядок ее ведения
утверждены приказом Министерства доходов и сборов Украины от 19.09.2013 №
481.
«Неоказание налогоплательщиком фискальным органам оригиналов
документов или их копий при осуществлении налогового контроля, влекут за
собой наложение штрафа в размере 510 гривен. Те же действия, совершенные
налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое
же нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере 1020
гривен. Наряду со штрафами к нарушителям применяется и административная
ответственность », - обратила внимание начальник управления налогов и сборов с
физических лиц Черниговской ОГНИ Инна Неврова.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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