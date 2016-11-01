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Налоговая: Ответственность за отсутствие ведения учета доходов и расходов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:01
  • Просмотров: 29
Налоговая: Ответственность за отсутствие ведения учета доходов и расходовЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что физические лица - предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения обязаны вести Книгу учета доходов и расходов и иметь подтверждающие документы о происхождении товара.

Форма Книги, которую ведут физические лица -

предприниматели (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) и Порядок ее ведения

утверждены приказом Министерства доходов и сборов Украины от 19.09.2013 №

481.

«Неоказание налогоплательщиком фискальным органам оригиналов

документов или их копий при осуществлении налогового контроля, влекут за

собой наложение штрафа в размере 510 гривен. Те же действия, совершенные

налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое

же нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере 1020

гривен. Наряду со штрафами к нарушителям применяется и административная

ответственность », - обратила внимание начальник управления налогов и сборов с

физических лиц Черниговской ОГНИ Инна Неврова.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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