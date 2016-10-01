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Обстановка на границе в пределах региона
- Сегодня, 09:49
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За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
За незаконное пересечение государственной границы задержан один человек.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
6,3 тыс. Человек и 1,6 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
увеличение пассажиропотока на 15% и 14% соответственно. через государственную
границу не пропущено 4 человека.
К административной ответственности за нарушение пограничного
режима и нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства в Украине привлечено 2 человека, на которых наложен штраф 510
гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
За незаконное пересечение государственной границы задержан один человек.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
6,3 тыс. Человек и 1,6 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
увеличение пассажиропотока на 15% и 14% соответственно. через государственную
границу не пропущено 4 человека.
К административной ответственности за нарушение пограничного
режима и нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства в Украине привлечено 2 человека, на которых наложен штраф 510
гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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