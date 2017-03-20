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Изменения в налогообложении наследства

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:32
  • Просмотров: 20
Изменения в налогообложении наследстваГлавное управление ДФС в Черниговской области информирует граждан, что 25.03.2017 вступил в силу Закон Украины от 23 февраля 2017 № 1910-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства» (далее - Закон).

В частности, Законом упрощенно оформления наследства для ближайших родственников

наследодателя, которые с 1 января 2017 имеют право на наследование, а именно:

установлено, облагаемых по нулевой ставке налога на доходы

физических лиц объекты наследия, наследуются не только членами семьи

наследодателя первой степени родства, но и объекты наследия,

наследуется членами семьи второй степени родства.

Определено, что членами семьи физического лица второй степени родства -

считаются его родные братья и сестры, ее бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца,

внуки.

В то же время, Законом установлено, что в случае наследования любых объектов

наследия, облагаемых по нулевой ставке, оценочная стоимость таких

объектов в целях налогообложения не определяется. Также проводится оценка

объектов, подаренных плательщику налога, облагаются налогом на доходы

физических лиц по нулевой ставке.

С обновленным текстом Кодекса Вы можете ознакомиться на официальном веб-

портале ДФС Украины, воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные

документы »Общедоступного информационно-справочного ресурса

(Http://zir.sfs.gov.ua).

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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