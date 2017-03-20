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Изменения в налогообложении наследства
- Сегодня, 10:32
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Главное управление ДФС в Черниговской области информирует граждан, что 25.03.2017 вступил в силу Закон Украины от 23 февраля 2017 № 1910-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства» (далее - Закон).
В частности, Законом упрощенно оформления наследства для ближайших родственников
наследодателя, которые с 1 января 2017 имеют право на наследование, а именно:
установлено, облагаемых по нулевой ставке налога на доходы
физических лиц объекты наследия, наследуются не только членами семьи
наследодателя первой степени родства, но и объекты наследия,
наследуется членами семьи второй степени родства.
Определено, что членами семьи физического лица второй степени родства -
считаются его родные братья и сестры, ее бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца,
внуки.
В то же время, Законом установлено, что в случае наследования любых объектов
наследия, облагаемых по нулевой ставке, оценочная стоимость таких
объектов в целях налогообложения не определяется. Также проводится оценка
объектов, подаренных плательщику налога, облагаются налогом на доходы
физических лиц по нулевой ставке.
С обновленным текстом Кодекса Вы можете ознакомиться на официальном веб-
портале ДФС Украины, воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные
документы »Общедоступного информационно-справочного ресурса
(Http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
В частности, Законом упрощенно оформления наследства для ближайших родственников
наследодателя, которые с 1 января 2017 имеют право на наследование, а именно:
установлено, облагаемых по нулевой ставке налога на доходы
физических лиц объекты наследия, наследуются не только членами семьи
наследодателя первой степени родства, но и объекты наследия,
наследуется членами семьи второй степени родства.
Определено, что членами семьи физического лица второй степени родства -
считаются его родные братья и сестры, ее бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца,
внуки.
В то же время, Законом установлено, что в случае наследования любых объектов
наследия, облагаемых по нулевой ставке, оценочная стоимость таких
объектов в целях налогообложения не определяется. Также проводится оценка
объектов, подаренных плательщику налога, облагаются налогом на доходы
физических лиц по нулевой ставке.
С обновленным текстом Кодекса Вы можете ознакомиться на официальном веб-
портале ДФС Украины, воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные
документы »Общедоступного информационно-справочного ресурса
(Http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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