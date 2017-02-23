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Внимание! Изменена форма налоговой отчетности

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:02
  • Просмотров: 16
Внимание! Изменена форма налоговой отчетностиС 1 марта 2017 вступили в действие новая форма налоговой накладной и декларации по НДС, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от
23.02.2017 года № 276 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины» (далее - Приказ №276).

Этим приказом утверждены новая форма налоговой накладной, новые формы

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, уточняющего расчета

налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением

самостоятельно выявленных ошибок, расчета налоговых обязательств, начисленных

получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик налога на добавленную стоимость,

поставляются нерезидентами, в том числе их постоянными представительствами, не

зарегистрированными налогоплательщиками, на таможенной территории Украины.

Новая форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость будет

применяться начиная с 01 апреля 2017 года, новая форма налоговой

накладной - начиная с 16 марта 2017 года.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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