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Внимание! Изменена форма налоговой отчетности
- Сегодня, 11:02
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С 1 марта 2017 вступили в действие новая форма налоговой накладной и декларации по НДС, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от
23.02.2017 года № 276 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины» (далее - Приказ №276).
Этим приказом утверждены новая форма налоговой накладной, новые формы
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, уточняющего расчета
налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением
самостоятельно выявленных ошибок, расчета налоговых обязательств, начисленных
получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик налога на добавленную стоимость,
поставляются нерезидентами, в том числе их постоянными представительствами, не
зарегистрированными налогоплательщиками, на таможенной территории Украины.
Новая форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость будет
применяться начиная с 01 апреля 2017 года, новая форма налоговой
накладной - начиная с 16 марта 2017 года.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
23.02.2017 года № 276 «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины» (далее - Приказ №276).
Этим приказом утверждены новая форма налоговой накладной, новые формы
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, уточняющего расчета
налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением
самостоятельно выявленных ошибок, расчета налоговых обязательств, начисленных
получателем услуг, не зарегистрированным как плательщик налога на добавленную стоимость,
поставляются нерезидентами, в том числе их постоянными представительствами, не
зарегистрированными налогоплательщиками, на таможенной территории Украины.
Новая форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость будет
применяться начиная с 01 апреля 2017 года, новая форма налоговой
накладной - начиная с 16 марта 2017 года.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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