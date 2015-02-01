В Чернигове целый месяц можно будет сдать нелегальное оружие без наказания

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С 1 по 30 апреля в Черниговской области проводится месячник добровольной сдачи оружия. Полиция призывает граждан добровольно сдать оружие, боеприпасы или взрывчатые материалы и избежать ответственности перед законом.
Напомним, что все, кто с 1 по 30 апреля добровольно сдаст в полицию огнестрельное или холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку, будут освобождены как от административной, так и от уголовной ответственности.
Для тех же, кто по каким-то причинам не желает расставаться с незаконной огнестрельным или холодным оружием, закон предусматривает достаточно суровое наказание.
Так, статья 263 Уголовного кодекса Украины «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Что же касается гладкоствольного охотничьего оружия, то предусмотрена административная ответственность. Статья 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечает, что «приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа гражданами огнестрельного охотничьего или холодного оружия, а также пневматического оружия калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду без соответствующего документа разрешительного характера, выданного уполномоченным государственным органом - влечет за собой наложение штрафа от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия или без таковой. А в случае повторного нарушения - штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия».
Уголовная ответственность наступает и в случае обнаружения незарегистрированной холодного оружия (кинжалов, финских ножей, кастетов и т.д.). Согласно ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса предусмотрены «штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет».
Стоит отметить, что охотничьи гладкоствольные ружья, газовые пистолеты, которые не были ранее зарегистрированы в органах внутренних дел, после проверки (если оружие не была похищена не была ли орудием преступления), можно зарегистрировать и в дальнейшем владеть и пользоваться ими. В связи с российской агрессией на Донбассе в города и села может попасть нелегальное огнестрельное оружие армейских образцов, которое военнослужащие привозят с фронта в качестве сувениров. Причем они не задумываются над тем, что же действия являются незаконными и также предусматривают наказания.
Поэтому полиция призывает всех граждан, которые имеют незарегистрированное огнестрельное или холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку, а также граждан, которые нашли оружие или боеприпасы времен Второй мировой войны обратиться к полицейским разрешительной системы Черниговского отдела полиции с целью ее регистрации или сдачи и принятия соответствующего решения.
В Чернигове целый месяц можно будет сдать нелегальное оружие без наказания
- Сегодня, 10:01
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С 1 по 30 апреля в Черниговской области проводится месячник добровольной сдачи оружия. Полиция призывает граждан добровольно сдать оружие, боеприпасы или взрывчатые материалы и избежать ответственности перед законом.
Напомним, что все, кто с 1 по 30 апреля добровольно сдаст в полицию огнестрельное или холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку, будут освобождены как от административной, так и от уголовной ответственности.
Для тех же, кто по каким-то причинам не желает расставаться с незаконной огнестрельным или холодным оружием, закон предусматривает достаточно суровое наказание.
Так, статья 263 Уголовного кодекса Украины «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Что же касается гладкоствольного охотничьего оружия, то предусмотрена административная ответственность. Статья 190 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечает, что «приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа гражданами огнестрельного охотничьего или холодного оружия, а также пневматического оружия калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду без соответствующего документа разрешительного характера, выданного уполномоченным государственным органом - влечет за собой наложение штрафа от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия или без таковой. А в случае повторного нарушения - штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия».
Уголовная ответственность наступает и в случае обнаружения незарегистрированной холодного оружия (кинжалов, финских ножей, кастетов и т.д.). Согласно ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса предусмотрены «штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет».
Стоит отметить, что охотничьи гладкоствольные ружья, газовые пистолеты, которые не были ранее зарегистрированы в органах внутренних дел, после проверки (если оружие не была похищена не была ли орудием преступления), можно зарегистрировать и в дальнейшем владеть и пользоваться ими. В связи с российской агрессией на Донбассе в города и села может попасть нелегальное огнестрельное оружие армейских образцов, которое военнослужащие привозят с фронта в качестве сувениров. Причем они не задумываются над тем, что же действия являются незаконными и также предусматривают наказания.
Поэтому полиция призывает всех граждан, которые имеют незарегистрированное огнестрельное или холодное оружие, боеприпасы и взрывчатку, а также граждан, которые нашли оружие или боеприпасы времен Второй мировой войны обратиться к полицейским разрешительной системы Черниговского отдела полиции с целью ее регистрации или сдачи и принятия соответствующего решения.
Источник: 0462.ua
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