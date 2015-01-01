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Асфальт на улице Шевченко, разрушившийся уже через полгода, проверят эксперты
- Сегодня, 14:32
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Прошлым летом и осенью на улице Шевченко – участке от ул. Молодчого до ул. Рокоссовского, ООО «Гарилит» выполняло работы по ремонту дорожного покрытия. Теперь настанет время отвечать за работу.
Компания намерена провести экспертизу асфальта, который использовался для работ, и после полугода эксплуатации в некоторых местах покрытие начало рассыпаться.
Об этом сообщил общественный активист Александр Гашпар на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Он отметил, ссылаясь на информацию, полученную от работника фирмы, что асфальт был закуплен на черниговском заводе.
- Про дефекти, які з'явились в укладеному дорожньому покритті вони (подрядчик. – Прим. ред.) вже знають від управління ЖКГ, але перед тим, як погодитися виправити їх за власний рахунок ТОВ «Гаріліт» хоче провести експертизу посипавшогося асфальту.
На днях лабораторія має взяти зразки для проведення експертного дослідження на предмет відповідності асфальта вимогам державних стандартів.
В то же время, заместитель городского головы Александр Ломако отметил, что на проблемном участке (а выбоины появились лишь на отрезке от ул. Милорадовичей до ул. Павлова и только по одной стороне) нет черниговского асфальта. Он, дескать, использовался на других участках, а в этом случае асфальт был из Киевской области.
Компания намерена провести экспертизу асфальта, который использовался для работ, и после полугода эксплуатации в некоторых местах покрытие начало рассыпаться.
Об этом сообщил общественный активист Александр Гашпар на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Он отметил, ссылаясь на информацию, полученную от работника фирмы, что асфальт был закуплен на черниговском заводе.
- Про дефекти, які з'явились в укладеному дорожньому покритті вони (подрядчик. – Прим. ред.) вже знають від управління ЖКГ, але перед тим, як погодитися виправити їх за власний рахунок ТОВ «Гаріліт» хоче провести експертизу посипавшогося асфальту.
На днях лабораторія має взяти зразки для проведення експертного дослідження на предмет відповідності асфальта вимогам державних стандартів.
В то же время, заместитель городского головы Александр Ломако отметил, что на проблемном участке (а выбоины появились лишь на отрезке от ул. Милорадовичей до ул. Павлова и только по одной стороне) нет черниговского асфальта. Он, дескать, использовался на других участках, а в этом случае асфальт был из Киевской области.
Источник: 0462.ua
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