Черниговские патрульные задержали похитителя мопеда

Во время общения с водителем мопеда патрульные обратили внимание на имеющиеся у мужчины внешние признаки алкогольного опьянения. Позже этот факт подтвердился заключением медицинского осмотра.Оказалось, что документов на право управления транспортным средством гражданин при себе не имеет. Когда правоохранители начали проверять мопед по номеру рамы, выяснилось, что он был похищен в тот же день.Оказалось, что 20-летний водитель мопеда живет на той же улице, что и владелец двухколесного, который обратился в полицию с заявлением об угоне. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.