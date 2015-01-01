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Средняя заработная плата в Чернигове за прошлый месяц в полтора раза выше минималки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:32
  • Просмотров: 24
Средняя заработная плата в Чернигове за прошлый месяц в полтора раза выше минималкиСреднемесячная номинальная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций Черниговской области в феврале 2017 выросла на 2% и составила 4855 грн (в Украине – 6209 грн).

Это в 1,5 раза выше минимальной заработной платы (3200 грн) и на 39,4% – чем год назад. Об этом сообщили в главном управлении статистики в Черниговской области.

Реальная заработная плата (с учетом изменений потребительских цен) в феврале 2017 увеличилась против предыдущего месяца на 0,7%.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве (9832 грн), самый низкий - в Тернопольской (4790 грн) и Черновицкой (4792 грн) областях.

Больше всего начислено работникам: добывающей промышленности и разработке карьеров (7418 грн), поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (7005 грн), производства кокса и продуктов нефтепереработки (6564 грн), изготовление изделий из древесины, производства бумаги и полиграфической деятельности (6060 грн), финансовой и страховой деятельности (6006 грн).

В то же время меньше получили работники почтовой и курьерской деятельности, а также занятые в производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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