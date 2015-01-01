Ловил рыбу сетями и попался пограничникам

При осмотре установлено, что правонарушитель незаконно выловил 13 рыбин и нанес государству ущерб на сумму 1139 гривен.На правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КоАП, а материалы направлены для принятия правового решения в Репкинский районный суд.