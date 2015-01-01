﻿﻿ Ловил рыбу сетями и попался пограничникам » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Ловил рыбу сетями и попался пограничникам
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Ловил рыбу сетями и попался пограничникам

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:10
  • Просмотров: 26
Ловил рыбу сетями и попался пограничникамВчера, 29 марта, пограничный наряд отдела пограничной службы «Задериевка», на реке Вир задержал 57-летнего жителя Репок. Тот ловил рыбу запрещенными орудиями – тремя жаберных сетками общей длиной 35 м. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного отряда.

При осмотре установлено, что правонарушитель незаконно выловил 13 рыбин и нанес государству ущерб на сумму 1139 гривен.

На правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КоАП, а материалы направлены для принятия правового решения в Репкинский районный суд.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

На Днепре снова поймали браконьеров

Вчера, пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское» на одном из заливов р. Днепр

На Днепре поймали браконьера с сеткой

Вчера, пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское», реализуя поступившую от

На границе пограничный наряд задержал наркокурьера

Вчера вечером, пограничный наряд отдела пограничной службы «Семеновка», в ходе реализации

На Черниговщине браконьеры наловили рыбы более чем на 10 000 гривен

7 мая т.г., в период весенне-летнего запрета на лов водных биоресурсов в 2015 году,

Бдительные жители Черниговской области помогли задержать нарушителей границ ...

Черниговские пограничники задержали нарушителей государственной границы, благодаря бдительности

Каждый день по браконьеру!

Вчера в отдел пограничной службы «Воробьевка», от участкового инспектора пограничной службы,
﻿
Видео
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети