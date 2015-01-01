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Ловил рыбу сетями и попался пограничникам
- Сегодня, 16:10
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Вчера, 29 марта, пограничный наряд отдела пограничной службы «Задериевка», на реке Вир задержал 57-летнего жителя Репок. Тот ловил рыбу запрещенными орудиями – тремя жаберных сетками общей длиной 35 м. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного отряда.
При осмотре установлено, что правонарушитель незаконно выловил 13 рыбин и нанес государству ущерб на сумму 1139 гривен.
На правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КоАП, а материалы направлены для принятия правового решения в Репкинский районный суд.
При осмотре установлено, что правонарушитель незаконно выловил 13 рыбин и нанес государству ущерб на сумму 1139 гривен.
На правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КоАП, а материалы направлены для принятия правового решения в Репкинский районный суд.
Источник: 0462.ua
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