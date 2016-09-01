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В Чернигове задержали насильника
- Сегодня, 16:43
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Вчера, 30 марта, полиция задержала насильника - ранее судимого жителя Чернигова.
Об этом Высокому Валу сообщил начальник сектора коммуникаций главного управления Национальной полиции в области полковник полиции Сергей Брыль.
В милицию обратилась потерпевшая 1987 года рождения. В ночное время в недостроенном здании по ул. Победы человек вступил в половую связь с ней против ее воли, угрожая физической расправой.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания Черниговского районного отделения полиции.
Дальнейшую его судьбу будет решать суд.
Фото из Сети.
Об этом Высокому Валу сообщил начальник сектора коммуникаций главного управления Национальной полиции в области полковник полиции Сергей Брыль.
В милицию обратилась потерпевшая 1987 года рождения. В ночное время в недостроенном здании по ул. Победы человек вступил в половую связь с ней против ее воли, угрожая физической расправой.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания Черниговского районного отделения полиции.
Дальнейшую его судьбу будет решать суд.
Фото из Сети.
Источник: garmata.tv/
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