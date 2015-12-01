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38-летний черниговец избил инспектора "Чернигиврибоохороны"
- Сегодня, 17:16
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Вчера, 30 марта, в полицию поступило сообщение, что в районе «переправы», по ул. Механизаторов, на реке Десна находится лодка с тремя неизвестными.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Люди имели при себе оружие и ловили рыбу. Было обнаружено, что лодка принадлежит 38-летнему черниговцу.
В плавсредстве был обнаружен и изъят устройство с надписью "Samus-725 MS" (электроудочка), с металлическим тросом и электрическими проводами.
Владелец лодки препятствовал работе представителей Чернигиврибохороны, одному из них нанес телесные повреждения: нанес удар по спине в область поясницы.
Проводится проверка.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Люди имели при себе оружие и ловили рыбу. Было обнаружено, что лодка принадлежит 38-летнему черниговцу.
В плавсредстве был обнаружен и изъят устройство с надписью "Samus-725 MS" (электроудочка), с металлическим тросом и электрическими проводами.
Владелец лодки препятствовал работе представителей Чернигиврибохороны, одному из них нанес телесные повреждения: нанес удар по спине в область поясницы.
Проводится проверка.
Источник: garmata.tv/
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