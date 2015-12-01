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38-летний черниговец избил инспектора "Чернигиврибоохороны"

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:16
  • Просмотров: 23
38-летний черниговец избил инспектора "Чернигиврибоохороны"Вчера, 30 марта, в полицию поступило сообщение, что в районе «переправы», по ул. Механизаторов, на реке Десна находится лодка с тремя неизвестными.

Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.

Люди имели при себе оружие и ловили рыбу. Было обнаружено, что лодка принадлежит 38-летнему черниговцу.

В плавсредстве был обнаружен и изъят устройство с надписью "Samus-725 MS" (электроудочка), с металлическим тросом и электрическими проводами.

Владелец лодки препятствовал работе представителей Чернигиврибохороны, одному из них нанес телесные повреждения: нанес удар по спине в область поясницы.

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Источник: garmata.tv/

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