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Сегодня на Рокоссовского и Любечской отключат воду

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:40
  • Просмотров: 18
Сегодня на Рокоссовского и Любечской отключат водуСегодня, 31 марта, несколько домов в Чернигове останутся без воды.

Об этом сообщает информационная служба КП «Черниговводоканал», информирует Garmata.tv.

В связи с аварийными работами (замена водопроводного ввода Д = 100) до жилого дома по улице Рокоссовского, 30 с 9:30 до 19:00 будет остановлена ​​подача холодной воды в жилые дома № 30; 30а по улице Рокоссовского, городской детской поликлиники № 2 (дневной стационар).

Будет организован подвоз питьевой воды.


В связи с аварийными работами (перевризка водопровода Д = 100 мм) по адресу улица Любецкая, 165 с 9:30 до 14:00 будет остановлена ​​подача холодной воды в жилые дома по улице 102-й км; Метан (АГЗС) по улице Любечского, 96; Укрнафта (АЗС) на улице Любечского, 98а.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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