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Сегодня на Рокоссовского и Любечской отключат воду
- Сегодня, 17:40
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Сегодня, 31 марта, несколько домов в Чернигове останутся без воды.
Об этом сообщает информационная служба КП «Черниговводоканал», информирует Garmata.tv.
В связи с аварийными работами (замена водопроводного ввода Д = 100) до жилого дома по улице Рокоссовского, 30 с 9:30 до 19:00 будет остановлена подача холодной воды в жилые дома № 30; 30а по улице Рокоссовского, городской детской поликлиники № 2 (дневной стационар).
Будет организован подвоз питьевой воды.
В связи с аварийными работами (перевризка водопровода Д = 100 мм) по адресу улица Любецкая, 165 с 9:30 до 14:00 будет остановлена подача холодной воды в жилые дома по улице 102-й км; Метан (АГЗС) по улице Любечского, 96; Укрнафта (АЗС) на улице Любечского, 98а.
Об этом сообщает информационная служба КП «Черниговводоканал», информирует Garmata.tv.
В связи с аварийными работами (замена водопроводного ввода Д = 100) до жилого дома по улице Рокоссовского, 30 с 9:30 до 19:00 будет остановлена подача холодной воды в жилые дома № 30; 30а по улице Рокоссовского, городской детской поликлиники № 2 (дневной стационар).
Будет организован подвоз питьевой воды.
В связи с аварийными работами (перевризка водопровода Д = 100 мм) по адресу улица Любецкая, 165 с 9:30 до 14:00 будет остановлена подача холодной воды в жилые дома по улице 102-й км; Метан (АГЗС) по улице Любечского, 96; Укрнафта (АЗС) на улице Любечского, 98а.
Источник: garmata.tv/
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