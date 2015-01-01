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В Чернигове состоялось вече
- Сегодня, 18:19
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Сегодня, 30 марта, черниговцы вышли на предупредительную акцию протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте Чернигова.
Массового вече у активистов не получилось собрать, но несколько десятков черниговцев таки собрались на Красной площади в центре города.
В общем, представители общественных организаций подписали резолюцию, которую планируют передать заместителю городского головы Александру Ломаци.
В ней, в частности, речь идет не открытость принятия решения о повышении тарифа на проезд и неучет прав социально незащищенных слоев населения. Ведь только участникам АТО предоставлены льготы. Активисты также требуют провести прозрачные подсчеты того, что должно входить в стоимость билета.
Если же их требования не поддержат, активисты обещают массовые протесты.
По обычным людям, то они готовы платить и по 4 гривны, но если транспорт будет комфортным и соответствовать нормам.
Массового вече у активистов не получилось собрать, но несколько десятков черниговцев таки собрались на Красной площади в центре города.
В общем, представители общественных организаций подписали резолюцию, которую планируют передать заместителю городского головы Александру Ломаци.
В ней, в частности, речь идет не открытость принятия решения о повышении тарифа на проезд и неучет прав социально незащищенных слоев населения. Ведь только участникам АТО предоставлены льготы. Активисты также требуют провести прозрачные подсчеты того, что должно входить в стоимость билета.
Если же их требования не поддержат, активисты обещают массовые протесты.
По обычным людям, то они готовы платить и по 4 гривны, но если транспорт будет комфортным и соответствовать нормам.
Источник: garmata.tv/
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