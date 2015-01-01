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В Чернигове состоялось вече

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:19
  • Просмотров: 16
В Чернигове состоялось вечеСегодня, 30 марта, черниговцы вышли на предупредительную акцию протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте Чернигова.

Массового вече у активистов не получилось собрать, но несколько десятков черниговцев таки собрались на Красной площади в центре города.

В общем, представители общественных организаций подписали резолюцию, которую планируют передать заместителю городского головы Александру Ломаци.


В ней, в частности, речь идет не открытость принятия решения о повышении тарифа на проезд и неучет прав социально незащищенных слоев населения. Ведь только участникам АТО предоставлены льготы. Активисты также требуют провести прозрачные подсчеты того, что должно входить в стоимость билета.

Если же их требования не поддержат, активисты обещают массовые протесты.

По обычным людям, то они готовы платить и по 4 гривны, но если транспорт будет комфортным и соответствовать нормам.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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