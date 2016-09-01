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Черниговца задержали с пивом и наркотиками
- Сегодня, 09:22
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Во время несения службы по охране общественного порядка совместный пеший наряд, в состав которого входил патрульный полицейский и военнослужащие Национальной гвардии Украины, на берегу реки Стержень напротив стадиона «Юность» обратили внимание на мужчину, который пил пиво.
Об этом сообщает Патрульная полиция Чернигова на своей странице в Facebook, передает Garmata.tv.
Правоохранители предупредили мужчину, что употребление пива в общественных местах запрещено украинским законодательством и за это он может быть привлечен к административной ответственности.
Общаясь с правоохранителями, гражданин так сильно нервничал, что это не могло не привлечь внимания и не вызвать подозрения.
Во время поверхностного осмотра наряд обнаружил у мужчины бумажный сверток с измельченным веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.
На место сразу вызвали следственно-оперативную группу.
Об этом сообщает Патрульная полиция Чернигова на своей странице в Facebook, передает Garmata.tv.
Правоохранители предупредили мужчину, что употребление пива в общественных местах запрещено украинским законодательством и за это он может быть привлечен к административной ответственности.
Общаясь с правоохранителями, гражданин так сильно нервничал, что это не могло не привлечь внимания и не вызвать подозрения.
Во время поверхностного осмотра наряд обнаружил у мужчины бумажный сверток с измельченным веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.
На место сразу вызвали следственно-оперативную группу.
Источник: garmata.tv/
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