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В черниговцев выросла заработная плата
- Сегодня, 10:02
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Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций Черниговской области в феврале 2017 выросла на 2% и составила 4855 грн (в Украине - 6209 грн).
Это в 1,5 раза выше минимальной заработной платы (3200 грн) и на 39,4% выше, чем год назад.
Об этом сообщает Варвинска РГА со ссылкой на главное управление статистики в Черниговской области, информирует Garmata.tv.
Реальная заработная плата (с учетом изменений потребительских цен) в феврале 2017 увеличилась против предыдущего месяца на 0,7%.
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве (9832 грн), самый низкий - в Тернопольской (4790 грн) и Черновицкой (4792 грн) областях.
Больше всего начислено работникам добывающей промышленности и разработке карьеров (7418 грн), поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (7005 грн), производства кокса и продуктов нефтепереработки (6564 грн), изготовление изделий из древесины, производства бумаги и полиграфической деятельности ( 6060 грн), финансовой и страховой деятельности (6006 грн).
В то же время меньше получили работники почтовой и курьерской деятельности, а также занятые в производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования.
Это в 1,5 раза выше минимальной заработной платы (3200 грн) и на 39,4% выше, чем год назад.
Об этом сообщает Варвинска РГА со ссылкой на главное управление статистики в Черниговской области, информирует Garmata.tv.
Реальная заработная плата (с учетом изменений потребительских цен) в феврале 2017 увеличилась против предыдущего месяца на 0,7%.
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве (9832 грн), самый низкий - в Тернопольской (4790 грн) и Черновицкой (4792 грн) областях.
Больше всего начислено работникам добывающей промышленности и разработке карьеров (7418 грн), поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (7005 грн), производства кокса и продуктов нефтепереработки (6564 грн), изготовление изделий из древесины, производства бумаги и полиграфической деятельности ( 6060 грн), финансовой и страховой деятельности (6006 грн).
В то же время меньше получили работники почтовой и курьерской деятельности, а также занятые в производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования.
Источник: 0462.ua
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