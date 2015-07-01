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В Чернигове состоялось открытое первенство города по бегу
- Сегодня, 11:30
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В минувшие выходные, несмотря на снег, в Чернигове прошло открытое первенство города по бегу, сообщает сообщество «Атлант-V2» в Facebook.
В соревновании приняли участие спортсмены из Черниговской, Киевской, Херсонской, Сумской областей и г.. Киев.
В абсолютной категории среди мужчин 16-39 лет на дистанции 12 километров первым с результатом 45.51,0, стал черниговец Константин Мироненко.
У женщин на 12 километрах "золото" также завоевала представительница Чернигова Юлия Дятлова.
В соревновании приняли участие спортсмены из Черниговской, Киевской, Херсонской, Сумской областей и г.. Киев.
В абсолютной категории среди мужчин 16-39 лет на дистанции 12 километров первым с результатом 45.51,0, стал черниговец Константин Мироненко.
У женщин на 12 километрах "золото" также завоевала представительница Чернигова Юлия Дятлова.
Источник: garmata.tv/
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