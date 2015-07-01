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В Чернигове состоялось открытое первенство города по бегу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:30
  • Просмотров: 29
В Чернигове состоялось открытое первенство города по бегуВ минувшие выходные, несмотря на снег, в Чернигове прошло открытое первенство города по бегу, сообщает сообщество «Атлант-V2» в Facebook.

В соревновании приняли участие спортсмены из Черниговской, Киевской, Херсонской, Сумской областей и г.. Киев.


В абсолютной категории среди мужчин 16-39 лет на дистанции 12 километров первым с результатом 45.51,0, стал черниговец Константин Мироненко.

У женщин на 12 километрах "золото" также завоевала представительница Чернигова Юлия Дятлова.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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