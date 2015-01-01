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Спектакль Черниговского областного театра кукол признали одной из лучших

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:02
  • Просмотров: 29
Спектакль Черниговского областного театра кукол признали одной из лучшихВ Хмельницком академическом театре кукол 21 марта состоялся заключительный этап Всеукраинского конкурса театров кукол «Премьеры сезона», который ежегодно проводит Украинский центр международного союза деятелей театра кукол - UNIMA-Украина.

Об этом сообщает Департамент культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОГА, передает Garmata.tv.

Участие в конкурсе приняли 20 театров кукол, которые представили 38 спектаклей.

В числе лучших премьерных постановок прошлого сезона, ориентированных на молодежь и взрослого зрителя, профессиональное жюри назвало и представление Черниговского областного театра кукол «Гамлет-машина» по пьесе немецкого драматурга-постмодерниста Гайнера Мюллера (режиссер-постановщик - засл. Артист Украины Виталий Гольцов).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv/

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