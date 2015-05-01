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Пожарные ликвидировали более 200 пожаров в природных экосистемах области
- Сегодня, 15:02
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Несмотря на неоднократные предостережения спасателей об опасности сжигания мусора и сухой растительности, население продолжает пренебрегать мерами безопасности, что приводит к возникновению пожаров в природных экологических системах и частном жилом секторе. Как следствие, только с начала марта спасатели Черниговщины ликвидировали 211 пожаров в экосистемах на общей площади более 750 га, а также 17 пожаров в жилом секторе граждан.
За прошедшие сутки пожарные Управление ДСНС Украины в Черниговской области выезжали на тушение 17 пожаров, возникших на открытых территориях Борзнянского, Гродненского, Козелецкого, Корюковского, Менского, Нежинского, Прилуцкого, Репкинского, Сновск, Сосницкого, Талалаевского и Черниговского районов. Площадь пройденная огнем составила более 17 га. В связи с этим, Управление ДСНС Украины в Черниговской области в очередной раз обращается к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в жилом секторе, а также находясь в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников.
За прошедшие сутки пожарные Управление ДСНС Украины в Черниговской области выезжали на тушение 17 пожаров, возникших на открытых территориях Борзнянского, Гродненского, Козелецкого, Корюковского, Менского, Нежинского, Прилуцкого, Репкинского, Сновск, Сосницкого, Талалаевского и Черниговского районов. Площадь пройденная огнем составила более 17 га. В связи с этим, Управление ДСНС Украины в Черниговской области в очередной раз обращается к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в жилом секторе, а также находясь в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников.
Источник: cheline.com.ua
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