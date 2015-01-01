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Запрягали вместо лошадей. Свидетель рассказал о «лечения» в реабилитационном центре

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:49
  • Просмотров: 24
Запрягали вместо лошадей. Свидетель рассказал о «лечения» в реабилитационном центреВ так называемом реабилитационном центре на Черниговщине людей били, заставляли тяжело работать и имели их по животных

Об этом рассказал один из бывших пациентов «центра», который попал туда через алкозависимость, сообщает Еспресо.TV. «Этот центр похож на крепость. Сразу по приезду меня обыскали - там запрещены телефоны, жвачки, ручки ... Потом меня отвели в душ, где привязали руки вверх, и начали бить по спине простыней, в которую завязали ведро песка. Били до такого состояния, что я потерял сознание, поливали водой. Все это продолжалось часа три », - говорит свидетель. На следующий день вывели на принудительные работы. Надзиратели запрягали пациентов «центра» вместо лошадей в телеги, которые позади пихала другая группа людей. Надзиратели шли с палками и били тех, кто начинал жаловаться на боль.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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