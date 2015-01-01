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Запрягали вместо лошадей. Свидетель рассказал о «лечения» в реабилитационном центре
- Сегодня, 15:49
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В так называемом реабилитационном центре на Черниговщине людей били, заставляли тяжело работать и имели их по животных
Об этом рассказал один из бывших пациентов «центра», который попал туда через алкозависимость, сообщает Еспресо.TV. «Этот центр похож на крепость. Сразу по приезду меня обыскали - там запрещены телефоны, жвачки, ручки ... Потом меня отвели в душ, где привязали руки вверх, и начали бить по спине простыней, в которую завязали ведро песка. Били до такого состояния, что я потерял сознание, поливали водой. Все это продолжалось часа три », - говорит свидетель. На следующий день вывели на принудительные работы. Надзиратели запрягали пациентов «центра» вместо лошадей в телеги, которые позади пихала другая группа людей. Надзиратели шли с палками и били тех, кто начинал жаловаться на боль.
Об этом рассказал один из бывших пациентов «центра», который попал туда через алкозависимость, сообщает Еспресо.TV. «Этот центр похож на крепость. Сразу по приезду меня обыскали - там запрещены телефоны, жвачки, ручки ... Потом меня отвели в душ, где привязали руки вверх, и начали бить по спине простыней, в которую завязали ведро песка. Били до такого состояния, что я потерял сознание, поливали водой. Все это продолжалось часа три », - говорит свидетель. На следующий день вывели на принудительные работы. Надзиратели запрягали пациентов «центра» вместо лошадей в телеги, которые позади пихала другая группа людей. Надзиратели шли с палками и били тех, кто начинал жаловаться на боль.
Источник: cheline.com.ua
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