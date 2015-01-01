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С апреля увеличат доплаты военным, которые служат в зоне АТО

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 25
С апреля увеличат доплаты военным, которые служат в зоне АТОПрезидент Украины Петр Порошенко распорядился увеличить дополнительное денежное обеспечение военным, выполняют операции в зоне АТО. Об этом он сказал на церемонии выпуска в НУОУ им. Черняховского, передает 112.ua.

«После консультации с министром обороны, с начальником генштаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в АТО. Для лиц, выполняющих боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, мы ее увеличиваем еще на 1,5 тыс. Грн. И в целом дополнительное денежное обеспечение будет составлять 7,5 тыс. Гривен », - сообщил он. Для тех, кто выполняет боевые задачи во второй линии, вознаграждение увеличивается еще на 1100 гривен и общий объем доплаты будет составлять 3,5 тыс. Грн. дополнительно.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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