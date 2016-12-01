﻿﻿ Двое друзей-воров похитили автомобильный прицеп » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Двое друзей-воров похитили автомобильный прицеп
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Двое друзей-воров похитили автомобильный прицеп

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:29
  • Просмотров: 24
Двое друзей-воров похитили автомобильный прицепОперативники уголовного розыска Черниговского отдела полиции вместе с патрульными задержали похитителей автомобильного прицепа. К Черниговского отдела полиции поступило заявление от черниговца, что вечером 29 марта неизвестный злоумышленник совершил кражу автомобильного прицепа, оставленного им у оптовой базы по улице Репкинской. Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской обл

 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция Черниговского отдела полиции установила, что потерпевший оставил без присмотра прицеп, приспособленный для перевозки домашнего скота, у ворот одной из городских торговых баз. Сам же поехал по делам, а когда через 4:00 вернулся, обнаружил отсутствие прицепа. Оперативники начали выяснять обстоятельства похищения, устанавливать свидетелей и очевидцев этого уголовного преступления. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители увидели, как в 19:45 подъехал легковой автомобиль «ВАЗ», двое мужчин задели прицеп и поехали в неизвестном направлении. Сразу установили владельца автомобиля. У него дома находился и сообщник. Сначала ребята отрицали причастность к похищению, но после обнаружения во дворе подельника похищенного прицепа, злоумышленники признались в содеянном и дали правдивые показания. Прицеп изъяты и переданы владельцу под расписку. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Двое черниговцев средь бела дня украли прицеп для перевозки скота

Оперативники уголовного розыска Черниговского отдела полиции вместе с патрульными задержали

В Чернигове наркоман совершил более 50 краж ради своего ребенка

Оперативники уголовного розыска Черниговского отдела полиции задержали 39-летнего мужчину, на

Криминальная полиция Черниговского отдела полиции задержала жителя областно ...

13 февраля в дежурную часть Черниговского отдела полиции обратился главный инженер одного из

Черниговская полиция задержала автоугонщиков-гастролеров

Криминальная полиция Чернигова вместе с коллегами из Главного управления Национальной полиции в

В Чернигове криминальная полиция оперативно нашла похищенную «Волгу»

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска

В Чернигове задержан криминальный дуэт заезжих грабителей

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий патрульные полицейские задержали
﻿
Видео
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети