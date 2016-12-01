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Двое друзей-воров похитили автомобильный прицеп
- Сегодня, 16:29
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Оперативники уголовного розыска Черниговского отдела полиции вместе с патрульными задержали похитителей автомобильного прицепа. К Черниговского отдела полиции поступило заявление от черниговца, что вечером 29 марта неизвестный злоумышленник совершил кражу автомобильного прицепа, оставленного им у оптовой базы по улице Репкинской. Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской обл
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция Черниговского отдела полиции установила, что потерпевший оставил без присмотра прицеп, приспособленный для перевозки домашнего скота, у ворот одной из городских торговых баз. Сам же поехал по делам, а когда через 4:00 вернулся, обнаружил отсутствие прицепа. Оперативники начали выяснять обстоятельства похищения, устанавливать свидетелей и очевидцев этого уголовного преступления. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители увидели, как в 19:45 подъехал легковой автомобиль «ВАЗ», двое мужчин задели прицеп и поехали в неизвестном направлении. Сразу установили владельца автомобиля. У него дома находился и сообщник. Сначала ребята отрицали причастность к похищению, но после обнаружения во дворе подельника похищенного прицепа, злоумышленники признались в содеянном и дали правдивые показания. Прицеп изъяты и переданы владельцу под расписку. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция Черниговского отдела полиции установила, что потерпевший оставил без присмотра прицеп, приспособленный для перевозки домашнего скота, у ворот одной из городских торговых баз. Сам же поехал по делам, а когда через 4:00 вернулся, обнаружил отсутствие прицепа. Оперативники начали выяснять обстоятельства похищения, устанавливать свидетелей и очевидцев этого уголовного преступления. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители увидели, как в 19:45 подъехал легковой автомобиль «ВАЗ», двое мужчин задели прицеп и поехали в неизвестном направлении. Сразу установили владельца автомобиля. У него дома находился и сообщник. Сначала ребята отрицали причастность к похищению, но после обнаружения во дворе подельника похищенного прицепа, злоумышленники признались в содеянном и дали правдивые показания. Прицеп изъяты и переданы владельцу под расписку. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.
Источник: cheline.com.ua
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