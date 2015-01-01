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В Чернигове реконструировать здание для нового музея
- Сегодня, 17:03
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Управление капитального строительства Черниговского городского совета провело публичные закупки на реконструкцию помещения по ул. Музейная, 8, где планируется создание современного музея истории города Чернигова.
Соответствующая информация размещена на сайте prozorro. Управление планирует провести проектно-изыскательские и опытно-конструкторские делать на общую сумму 168 000 гривен. Их будет проводить частное предприятие «Черниговагропроект», договор с ним заключен 22 марта 2017.
Соответствующая информация размещена на сайте prozorro. Управление планирует провести проектно-изыскательские и опытно-конструкторские делать на общую сумму 168 000 гривен. Их будет проводить частное предприятие «Черниговагропроект», договор с ним заключен 22 марта 2017.
Источник: cheline.com.ua
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