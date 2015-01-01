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Дороги беспрепятст: на Черниговщине вырубают придорожные деревья
- Сегодня, 17:30
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На участке трассы между населенными пунктами Комаровка и Борзна, по обе стороны дороги составлен срезанные стволы деревьев. Их грузовиками вывозят в неизвестном направлении. Никаких объяснений, зачем массово пилят деревья в Борзнянском районе, получить пока не удалось.
В управлении лесного хозяйства области кивают на дорожников, мол, это их зона ответственности. Впрочем, получить комментарий от работников службы автомобильных дорог области оказалось не так просто. Ситуацией с вырубкой полосы деревьев обладает заместитель начальника по ремонту и эксплуатационному содержанию автодорог Юрий Мартынов. Впрочем, застать его на рабочем месте не удалось. Можно предположить, что полосы деревьев вырубают, чтобы обезопасить водителей, которые на скорости могут взлетать с трассы и врезаться в эти самые стволы. Экологи же отмечают, удаление насаждений вдоль автотрасс неизбежно приводит к изменениям экологической обстановки: усиление скорости ветра, повышение испарения влаги, рост снос торфа и пыльных бурь, усиление сноса снежного покрова.
В управлении лесного хозяйства области кивают на дорожников, мол, это их зона ответственности. Впрочем, получить комментарий от работников службы автомобильных дорог области оказалось не так просто. Ситуацией с вырубкой полосы деревьев обладает заместитель начальника по ремонту и эксплуатационному содержанию автодорог Юрий Мартынов. Впрочем, застать его на рабочем месте не удалось. Можно предположить, что полосы деревьев вырубают, чтобы обезопасить водителей, которые на скорости могут взлетать с трассы и врезаться в эти самые стволы. Экологи же отмечают, удаление насаждений вдоль автотрасс неизбежно приводит к изменениям экологической обстановки: усиление скорости ветра, повышение испарения влаги, рост снос торфа и пыльных бурь, усиление сноса снежного покрова.
Источник: cheline.com.ua
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