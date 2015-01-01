﻿﻿ Дороги беспрепятст: на Черниговщине вырубают придорожные деревья » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Дороги беспрепятст: на Черниговщине вырубают придорожные деревья
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Дороги беспрепятст: на Черниговщине вырубают придорожные деревья

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:30
  • Просмотров: 26
Дороги беспрепятст: на Черниговщине вырубают придорожные деревьяНа участке трассы между населенными пунктами Комаровка и Борзна, по обе стороны дороги составлен срезанные стволы деревьев. Их грузовиками вывозят в неизвестном направлении. Никаких объяснений, зачем массово пилят деревья в Борзнянском районе, получить пока не удалось.

В управлении лесного хозяйства области кивают на дорожников, мол, это их зона ответственности. Впрочем, получить комментарий от работников службы автомобильных дорог области оказалось не так просто. Ситуацией с вырубкой полосы деревьев обладает заместитель начальника по ремонту и эксплуатационному содержанию автодорог Юрий Мартынов. Впрочем, застать его на рабочем месте не удалось. Можно предположить, что полосы деревьев вырубают, чтобы обезопасить водителей, которые на скорости могут взлетать с трассы и врезаться в эти самые стволы. Экологи же отмечают, удаление насаждений вдоль автотрасс неизбежно приводит к изменениям экологической обстановки: усиление скорости ветра, повышение испарения влаги, рост снос торфа и пыльных бурь, усиление сноса снежного покрова.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Автодор в Черниговской области призывает не мусорить на обочинах

В связи с наступлением сезона выездов на природу Служба автомобильных дорог Украины в Черниговской

В Чернигове стало меньше голубых елей

Деревья, среди которых было и несколько пушистых голубых елей, радовавших глаз возле новостройки

Что делать с опасными деревьями?

Мощная стихия в виде сильного ветра, в последнее время наблюдалась в нашей области наделала беды в

В Черниговских лесах засыхают деревья

Лесоводы, экологи, общественность обеспокоены: в украинских лесах усыхают деревья - в основном

Черниговские деревья чахнут

Липы и березы в Чернигове, особенно те, что растут вдоль дорог, выглядят совсем плохо.

На черниговщине массово усыхают полувековые деревья.

Юг Черниговщины может остаться без елей. В Ичнянском природном заповеднике массово усыхают
﻿
Видео
Аварийную казарму в Десне закрыли Разведчик в Чернигове спас жизнь младенцу Судьба обвалившегося в Чернигове общежития решится через мес... Победа черниговской «Десны»: видео и комментарий тренера Атрошенко хочет поставить на Аллее Героев фонтан с «танцующе... Самая старшая женщина в Украине живет в Черниговской области
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети