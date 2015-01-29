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Март попрощается с черниговцами последним морозом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:10
  • Просмотров: 16
Март попрощается с черниговцами последним морозомМетеоролог Наталья Диденко поведала, каким будет для Украинской последний день марта. Об этом эксперт рассказала накануне на странице в Facebook. «Завтра финиширует март и этот день окажется эстафетным от похолодание до потепления.

Пятница ожидается сухой, преимущественно солнечной. Разве немного небольшого дождя придется на Волынь, Ровенскую, северные районы Житомирской, Киевской и Черниговской », - написала Диденко. А вот столбики термометров, по ее прогнозу, в среднем показывать от +7 до +14 градусов. «Важный нюанс! Ближайшей ночью на севере, востоке, а также в Полтавской и Черкасской областях ударит мороз. Ну, может не настолько, чтобы ударит, но ожидается 0-3 градуса ниже нуля. Поэтому позаботьтесь о первых нежные ваши частные растеньица. На остальной территории также ночью будет холодно, 0-4 тепла, в Карпатах до 1-3 мороза. В Киеве ночью, надеюсь, что последний удар зимы, 0-2 градуса мороза, завтра днем ​​8 + 10 градусов и без осадков », - добавила метеоролог. С приходом апреля синоптик пообещала Украинская настоящее весеннее тепло - до +18 градусов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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