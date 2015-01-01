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Белая Церковь - первый и пока единственный город
- Сегодня, 15:31
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Согласно закона, который был принят народными депутатами Украины, от 17 января 2017 года, в Украине вводится электронная система оплаты городским транспортом. На сегодняшний день в Киеве уже действует такая система расчетов в метрополитене, в большей части других городов, электронная система находится по большей части в разном виде (оплата с помощью мобильного приложения, переносные терминалы, валидаторы для оплаты электронным билетом), но всё на начальной стадии.
Лишь Белая Церковь используется системный подход к введению в эксплуатацию системы электронной оплаты. То есть с помощью валидаторов, которые с 11 марта установлены на всех городских троллейбусах, можно оплатить - купить проезд как электронным билетом, так и бумажным. На сегодняшний день, наш город в этом направлении опережает другие города Украины примерно на полгода. Также интересным фактом является что, внедрение электронного билета в Белой Церкви происходит исключительно за счет инвестора, без риска для денег города и самое главное, без нагрузки на местный бюджет.
А вот по словам Владимира Емельянова, министра инфраструктуры, в этом году электронные билеты на полную заработают только в трех крупных городах Украины, Киеве, Днепре и Львове. Именно такое заявление он сделал интернет изданию «Слово і Діло». Возможно, в словах министра есть не большая неточность и он забыл упомянуть Белую Церковь. Ведь, с 11 марта в нашем городе действует система электронной оплаты за проезд в городском транспорте.
Так что у нас есть повод гордиться не только славной историей нашего славного города, но и наблюдать как уверенным движением Белая Церковь идти к европейскому будущему.
Лишь Белая Церковь используется системный подход к введению в эксплуатацию системы электронной оплаты. То есть с помощью валидаторов, которые с 11 марта установлены на всех городских троллейбусах, можно оплатить - купить проезд как электронным билетом, так и бумажным. На сегодняшний день, наш город в этом направлении опережает другие города Украины примерно на полгода. Также интересным фактом является что, внедрение электронного билета в Белой Церкви происходит исключительно за счет инвестора, без риска для денег города и самое главное, без нагрузки на местный бюджет.
А вот по словам Владимира Емельянова, министра инфраструктуры, в этом году электронные билеты на полную заработают только в трех крупных городах Украины, Киеве, Днепре и Львове. Именно такое заявление он сделал интернет изданию «Слово і Діло». Возможно, в словах министра есть не большая неточность и он забыл упомянуть Белую Церковь. Ведь, с 11 марта в нашем городе действует система электронной оплаты за проезд в городском транспорте.
Так что у нас есть повод гордиться не только славной историей нашего славного города, но и наблюдать как уверенным движением Белая Церковь идти к европейскому будущему.
Источник: 0462.ua
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