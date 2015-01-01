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Как сообщил заместитель директора Департамента АПР ОГА Константин Лубенцов, в сельскохозяйственных предприятиях Черниговской области работает более 21 000 человек.
Фонд оплаты труда в аграрном секторе в 2016 году увеличился почти на 115 млн гривен и составил более 1064 миллионов гривен.
Кстати, номинальная среднемесячная заработная плата одного штатного агроработника - более 4 тысяч гривен (+ 25,9% к показателю 2015 года).
Так, самая высокая среднемесячная заработная плата в Черниговском (8335 гривен), Бобровицком (5669 гривен), Варвинском (4972 гривен), Сновском (4745 гривен) и Бахмачском (4690 гривен) районах.
Наименьшая - в Коропском (2153 гривен), Сосницком (2515 гривен), Сребнянском (2662 гривен), Корюковском (2830 гривен) и Куликовском (2869 гривен) районах.
Задолженность по заработной плате по экономически активным сельхозпредприятиях области на начало этого года отсутствовала.
Следует отметить, что на Черниговщине из года в год растет размер арендной платы.
В частности, в прошлом он увеличился с 5,4 до 6,2 процентов от ее нормативной денежной оценки.
Это позволило владельцам земли, как отмечают чиновники, дополнительно получить около 300 млн. гривен дохода.
Сколько зарабатывают аграрии в Черниговской области?
- Сегодня, 15:02
- Просмотров: 92
Как сообщил заместитель директора Департамента АПР ОГА Константин Лубенцов, в сельскохозяйственных предприятиях Черниговской области работает более 21 000 человек.
Фонд оплаты труда в аграрном секторе в 2016 году увеличился почти на 115 млн гривен и составил более 1064 миллионов гривен.
Кстати, номинальная среднемесячная заработная плата одного штатного агроработника - более 4 тысяч гривен (+ 25,9% к показателю 2015 года).
Так, самая высокая среднемесячная заработная плата в Черниговском (8335 гривен), Бобровицком (5669 гривен), Варвинском (4972 гривен), Сновском (4745 гривен) и Бахмачском (4690 гривен) районах.
Наименьшая - в Коропском (2153 гривен), Сосницком (2515 гривен), Сребнянском (2662 гривен), Корюковском (2830 гривен) и Куликовском (2869 гривен) районах.
Задолженность по заработной плате по экономически активным сельхозпредприятиях области на начало этого года отсутствовала.
Следует отметить, что на Черниговщине из года в год растет размер арендной платы.
В частности, в прошлом он увеличился с 5,4 до 6,2 процентов от ее нормативной денежной оценки.
Это позволило владельцам земли, как отмечают чиновники, дополнительно получить около 300 млн. гривен дохода.
Источник: 0462.ua
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