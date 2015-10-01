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Черниговские аграрии все больше удобряют картофель химией, и все меньше органикой
- Вчера, 19:02
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В среднем 400 кг минеральных удобрений на один гектар внесли аграрии Черниговщины под картофель в 2016 году. Это на 78 кг больше, нежели год назад – сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.
В то же время органических удобрений, согласно статистическим данным, стали вносить меньше.
Так, на 1 гектар площади под картофель большими предприятиями области внесено в среднем 2,2 тонны органики, что на 1,2 тонны меньше, чем год назад.
Причем, если в 2015 году органикой было удобрено 18,7 % всех площадей под картофель, то в 2016 – только 8,3 %.
Картина с минеральные удобрениями – противоположная. В 2016 году ими «засеяли» почти все площади под картофель (а именно 95,8 %), против 89,5 % 2015-го года.
В то же время органических удобрений, согласно статистическим данным, стали вносить меньше.
Так, на 1 гектар площади под картофель большими предприятиями области внесено в среднем 2,2 тонны органики, что на 1,2 тонны меньше, чем год назад.
Причем, если в 2015 году органикой было удобрено 18,7 % всех площадей под картофель, то в 2016 – только 8,3 %.
Картина с минеральные удобрениями – противоположная. В 2016 году ими «засеяли» почти все площади под картофель (а именно 95,8 %), против 89,5 % 2015-го года.
Источник: 0462.ua
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