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Черниговцы больше стали ездить на троллейбусах
- Вчера, 14:01
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Пассажирооборот на таком виде транспорта, как троллейбусы, за январь-февраль нынешнего года вырос на 30 % по сравнению с соответствующими месяцами минувшего года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.
Согласно статистическим данным, за первые два месяца 2017 года Черниговское троллейбусное управление перевезло 7 миллионов 700 тысяч 400 пассажиров.
В общем же услугами пассажирского транспорта в области за это время воспользовались 15,6 млн пассажиров, что на 18 % больше, нежели год назад.
А вот предприятия области при помощи автомобильного транспорта перевезли за обозначенные месяцы всего на 4% больше груза, чем в 2016 году. Это 211 тысяч тонн.
Напомним, что с 1 апреля стоимость проезда в маршрутках Чернигова выросла до 4 грн. В троллейбусах по-прежнему пока 2 грн.
Согласно статистическим данным, за первые два месяца 2017 года Черниговское троллейбусное управление перевезло 7 миллионов 700 тысяч 400 пассажиров.
В общем же услугами пассажирского транспорта в области за это время воспользовались 15,6 млн пассажиров, что на 18 % больше, нежели год назад.
А вот предприятия области при помощи автомобильного транспорта перевезли за обозначенные месяцы всего на 4% больше груза, чем в 2016 году. Это 211 тысяч тонн.
Напомним, что с 1 апреля стоимость проезда в маршрутках Чернигова выросла до 4 грн. В троллейбусах по-прежнему пока 2 грн.
Источник: 0462.ua
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