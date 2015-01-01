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Спортсменка из Чернигова – олимпийская надежда Украины
- Вчера, 14:43
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В Киеве прошла церемония награждения лучших спортсменов 2016 года. Победительницей в одной из номинаций стала биатлонистка Кристина Дмитренко.
Первой номинацией вечера была «Олимпийская надежда Украины». Из числа юных спортсменов организаторы отобрали трех финалистов.
На победу претендовали:
• чемпион мира и серебряный призер чемпионата Европы по гребле на каноэ (одиночка) среди молодежи Юрий Вандюк (Ковель, Волынская область);
• бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию (1500 м), победитель и призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр-2016 Михаил Романчук (Ривне);
• чемпионка зимних Юношеских Олимпийских игр-2016 по биатлону (гонка преследования) Кристина Дмитренко (Чернигов).
Жюри решило, что именно наша землячка достойна стать победителем в данной номинации. Поздравляем!
Напомним, что в 2016 году Кристину Дмитренко была признана лучшей молодой спортсменкой Европы по версии Европейских Олимпийских комитетов.
Первой номинацией вечера была «Олимпийская надежда Украины». Из числа юных спортсменов организаторы отобрали трех финалистов.
На победу претендовали:
• чемпион мира и серебряный призер чемпионата Европы по гребле на каноэ (одиночка) среди молодежи Юрий Вандюк (Ковель, Волынская область);
• бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию (1500 м), победитель и призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр-2016 Михаил Романчук (Ривне);
• чемпионка зимних Юношеских Олимпийских игр-2016 по биатлону (гонка преследования) Кристина Дмитренко (Чернигов).
Жюри решило, что именно наша землячка достойна стать победителем в данной номинации. Поздравляем!
Напомним, что в 2016 году Кристину Дмитренко была признана лучшей молодой спортсменкой Европы по версии Европейских Олимпийских комитетов.
Источник: 0462.ua
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