Спортсменка из Чернигова – олимпийская надежда Украины

Первой номинацией вечера была «Олимпийская надежда Украины». Из числа юных спортсменов организаторы отобрали трех финалистов.На победу претендовали:• чемпион мира и серебряный призер чемпионата Европы по гребле на каноэ (одиночка) среди молодежи Юрий Вандюк (Ковель, Волынская область);• бронзовый призер чемпионата Европы по плаванию (1500 м), победитель и призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр-2016 Михаил Романчук (Ривне);• чемпионка зимних Юношеских Олимпийских игр-2016 по биатлону (гонка преследования) Кристина Дмитренко (Чернигов).Жюри решило, что именно наша землячка достойна стать победителем в данной номинации. Поздравляем!Напомним, что в 2016 году Кристину Дмитренко была признана лучшей молодой спортсменкой Европы по версии Европейских Олимпийских комитетов.