Заработок черниговских мошенниц – 130 тысяч за один день

В одном из сел Козелецкого района две женщины пришли в дом 81-летней пенсионерки, но не сумели ее убедить, что являются соцработниками.План тут же был пересмотрен – и вместо обмана в ход пошло ограбление. Незваные гостьи отобрали у старушки 33 тысячи гривен и мобильный телефон, чтобы жертва не вызвала полицию.Открыто уголовное производство по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинивший значительный ущерб потерпевшему).Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.В тот же день за помощью к полиции обратилась 93-летняя жительница Чернигова. Она сообщила, что к ней в дверь позвонила девушка и попросила воды запить лекарство.Хозяйка квартиры пошла на кухню налить воды, а когда вернулась – не обнаружила ни девушку, ни сбережения. Всего пропало 23 тысячи гривен и 350 долларов.В Нежине 87-летняя женщина стала жертвой двух самозванок, которые представились социальными работниками.Гостьи интересовались у старушки ее бытовыми проблемами, рассказывали о новых государственных программах поддержки пенсионеров и пытались всячески отвлекать внимание хозяйки.Когда они ушли, хозяйка дома решила проверить тайник с деньгами. Оттуда бесследно исчезло 67 тысяч гривен.По этим двум эпизодам полиция открыла уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему).Мошенницам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.В связи с активизацией злоумышленников полиция обращается к гражданам и призывает их быть бдительными и благоразумными. Помните, к лицам старшего возраста применяются методы психологического давления, мошенники давят на жалость и сочувствие.Злоумышленники просятся в квартиру под видом работников коммунальных или социальных служб, чтобы якобы проверить газовый счетчик, батареи, условия проживания, иногда придумывают другой повод – перепеленать ребенка или выпить воды.Не стесняйтесь проверить документы у неожиданных визитеров. Позвоните в органы власти (сельсовет, отдел социальной защиты и т.д.) или участковому и сообщите о гостях.В случае совершения беды как можно скорее сообщите в полицию. Чем быстрее правоохранители получат информацию о преступлении, тем легче будет его будет раскрыть.